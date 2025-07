Paraguachón, un salvavidas en la frontera: OIM refuerza centro para migrantes

Desde 2020, la OIM ha fortalecido 72 hospitales en 19 departamentos de Colombia, entregando más de 1.600 equipos biomédicos. Foto: OIM - OIM

Cada madrugada, antes de que salga el sol, decenas de niños y niñas de Venezuela recorren trochas para buscar atención médica o simplemente sobrevivir en Colombia. Lo hacen por caminos polvorientos, controlados por grupos armados, donde pueden ser extorsionados o violentados. Muchos llegan a Paraguachón, en el extremo norte de La Guajira, uno de los corredores migratorios más activos y desatendidos de Colombia.

Allí, en medio del desierto y las carencias, el Centro de Salud de Paraguachón se ha convertido en un punto vital para quienes cruzan la frontera. Este mes, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) fortaleció ese puesto de atención con la entrega de nuevos equipos biomédicos y mobiliario, permitiendo que se ofrezcan servicios especializados en ginecología y pediatría a cerca de 500 personas cada mes, la mayoría niños y mujeres gestantes, e indígenas Wayuu.

El Centro de Salud de Paraguachón se ha convertido en el primer punto de atención médica para quienes cruzan la frontera diariamente desde localidades venezolanas como Guarero, Paraguaipoa, Sinamaica y Machiques, donde la oferta en salud es limitada. Según la OIM, el 70 % de las personas atendidas proviene del lado venezolano del cordón fronterizo, y cerca del 50 % se identifica como indígena Wayuu, un pueblo binacional que no reconoce la frontera como división, sino como parte de su continuidad cultural y vital.

“El fortalecimiento de este centro de salud mejorará el acceso a servicios esenciales como ginecología y pediatría para población migrante, comunidades de acogida e indígenas Wayuu”, afirmó Fernando Medina Donoso, jefe de misión de la OIM en Colombia.

“Con esta infraestructura estamos salvando vidas”, agregó.

Esta mejora fue posible gracias al trabajo conjunto entre la OIM, el Hospital San José de Maicao, la Superintendencia Nacional de Salud y la comunidad local, que aportó en comodato el container donde fueron adecuados los nuevos servicios.

Las condiciones geográficas y sociales de esta zona —una región desértica con vías en mal estado y baja disponibilidad de transporte— hacen que acceder a servicios de salud de mediana complejidad sea especialmente difícil. Por eso, el fortalecimiento de este centro representa un paso clave para garantizar el derecho a la salud con enfoque diferencial, étnico y de atención a emergencias.

Desde 2020, la OIM ha fortalecido 72 hospitales en 19 departamentos de Colombia, entregando más de 1.600 equipos biomédicos, 3.500 unidades de mobiliario médico y apoyando servicios de vacunación, rehabilitación, atención psicosocial y telemedicina. Más de 645.000 personas han recibido atención directa gracias a estas intervenciones.

La nueva dotación en Paraguachón permitirá ofrecer, además de atención de urgencias, servicios programados como ecografías, ampliando así la cobertura y calidad del cuidado médico en una de las zonas más olvidadas del país.

