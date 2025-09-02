Partido de Machado denuncia que el régimen detuvo a dos colaboradores en Venezuela

Plantón de venezolanos en Bogotá en contra de Nicolás Maduro y a favor de Edmundo González y Maria Corina Machado Foto: El Espectador - José Vargas

El partido opositor Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, denunció este lunes el arresto de sus activistas Yones Molina y Jesús Castillo en el estado Mérida (oeste) por parte, aseguró, de “grupo de civiles armados”.

A través de X, VV indicó que las detenciones de Molina -su coordinador de Comunicaciones en Mérida- y Castillo -coordinador de Organización en este estado- se produjeron este domingo.

“Esta arremetida pretende silenciar a la juventud venezolana que a diario, lucha por permanecer en el país”, afirmó la formación opositora.

VV exigió que se informe el sitio de reclusión de ambos detenidos así como su “libertad inmediata”.

Además, manifestó que la comunidad internacional “no puede permanecer silente ante la arremetida del régimen contra los venezolanos”.

Este sábado, la ONG venezolana Provea denunció, en una publicación a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que en el país ha habido un “incremento de los casos de personas detenidas arbitrariamente” y “sometidas a largos períodos de incomunicación”, sin que familiares, abogados y organizaciones sepan su “paradero o condiciones de reclusión”.

Provea, que describe en el informe 23 casos documentados entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, advirtió que los familiares enfrentan “situaciones desafiantes” cuando intentan “agotar las vías regulares ante las autoridades competentes, sin obtener respuesta oportuna”.

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, calificó como “falso” lo señalado por AI y aseguró entonces que las acciones del Estado en “defensa de la paz y la autodeterminación” se basan en los principios constitucionales y legales que rigen al país.

