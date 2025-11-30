Maduro ordena “plan especial” para el regreso de venezolanos varados en otros países

Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen venezolano. Foto: AFP - FEDERICO PARRA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nicolás Maduro ordenó un “plan especial” para el retorno de venezolanos varados en otros países por la suspensión de vuelos, luego de la advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. de “extremar la precaución” al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del Caribe.

Así lo informó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en un mensaje publicado en Telegram, el 29 de noviembre, donde añadió que también se facilitarán los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera de Venezuela, sin ofrecer mayores detalles.

La funcionaria aseguró que Venezuela ha activado todos los mecanismos multilaterales ajustados al derecho internacional para “el cese inmediato de esta acción ilegítima e ilícita”.

“El Gobierno de EE. UU. complace la solicitud de María Corina Machado para intentar bloquear el espacio aéreo de Venezuela”, agregó la funcionaria, al referirse a la dirigente opositora y premio nobel de paz 2025, actualmente en la clandestinidad.

Crisis aérea

El pasado 21 de noviembre, la FAA instó a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa”.

Esto llevó a que varias aerolíneas, como Iberia, Plus Ultra, Air Europa, Avianca y Turkish Airlines, suspendieran sus vuelos en el país y cientos de viajeros quedaron varados. Algunos de ellos optaron por tomar vías alternas para cumplir con sus planes de vuelo.

El Ejecutivo venezolano les dio un plazo de 48 horas para retomar las operaciones, pero no atendieron el llamado, y la administración de Maduro revocó los permisos a Iberia, Turkish Airlines, Gol, Avianca, Tap y Latam Colombia.

Por el momento, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal) mantienen sus operaciones en el país.

Espacio aéreo venezolano cerrado

En medio de este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el sábado 29 de noviembre a pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano cerrado, mensaje que se sumó a un aviso difundido hace una semana por autoridades de ese país.«A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP», reza el mensaje del mandatario publicado en su red social Truth, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

La administración de Nicolás Maduro denunció que con la advertencia de Trump se “pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EE. UU. en Venezuela, al insólitamente intentar dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano”.

“Este tipo de declaraciones constituye un acto hostil, unilateral y arbitrario,incompatible con los principios más elementales del Derecho Internacional” y se inscribe en una política permanente de agresión contra nuestro país, con pretensiones coloniales sobre nuestra región de América Latina y el Caribe”, se lee en un escrito difundido por la Cancillería venezolana.En el texto se aseguró que Estados Unidos «ha suspendido, de manera unilateral, los vuelos de migrantes venezolanos«.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com