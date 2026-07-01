Policías fueron detenidos en Venezuela por robarse dinero entre los escombros de los sismos

Rescatistas de Vietnam caminan sobre los escombros de las edificaciones destruidas en Catia La Mar, La Guaira (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuatro policías fueron detenidos el martes en Venezuela tras ser acusados de apropiarse de “bienes económicos” entre los escombros de edificaciones derrumbadas en el estado La Guaira (aledaño a Caracas), el más afectado por los terremotos de la semana pasada, informaron las autoridades.

Los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron expulsados del organismo de seguridad y serán presentados ante los tribunales, según un comunicado oficial.

Le sugerimos: Venezuela: la tragedia que dejó al desnudo a un Estado que no está

Estos “funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros”, dijo el director del CICPC, Douglas Rico, en el texto.

Varios videos publicados en redes sociales mostraron a ciudadanos indignados enfrentando a un agente del CICPC y rompiendo los dólares en efectivo que tenía el funcionario, a quien tacharon de “vergüenza”.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, señaló en su canal de Telegram que esos agentes “estaban cometiendo actos impúdicos, indecentes e inmorales”, por lo que, aseguró, serán “juzgados como corresponde”.

“Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral, contra las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos”, expresó el funcionario.

También le puede interesar: Por qué es complicado saber la cifra real de fallecidos tras los terremotos de Venezuela

El partido opositor Primero Justicia había denunciado el “aprovechamiento de algunos funcionarios del régimen”, quienes, en vez de “cumplir con su juramento y preservar la vida de los venezolanos, están buscando entre los escombros cómo enriquecerse con la tragedia”.

La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte del país caribeño ascendió a 1.943 y la de heridos a 10.571, según las autoridades.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com