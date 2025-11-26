Por qué nadie sabe realmente cuántos colombianos viven en Venezuela

Las cifras sobre colombianos en Venezuela varían drásticamente por la falta de registros oficiales. Foto: EFE - Mario Caicedo

Por segunda vez desde que se inició el gobierno de Gustavo Petro, la Embajada de Colombia en Venezuela intenta responder a la difícil tarea de cuantificar los connacionales residentes en el vecino país. La primera vez fue a finales de noviembre de 2022, cuando el entonces embajador Armando Benedetti anunció, de la mano de la Registraduría, el comienzo de un proceso de “censo” para determinar la cantidad de colombianos y colombianas en Venezuela.

Tres años después, y reconociendo que la falta de personal diplomático impedía agilizar la tarea,...