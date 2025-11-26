Logo El Espectador
Por qué nadie sabe realmente cuántos colombianos viven en Venezuela

Entre subregistros, falta de cooperación estadística y narrativas políticas, nadie sabe realmente cuántos colombianos viven en Venezuela. Un dato clave para 2026.

Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
26 de noviembre de 2025 - 11:20 a. m.
Las cifras sobre colombianos en Venezuela varían drásticamente por la falta de registros oficiales.
Las cifras sobre colombianos en Venezuela varían drásticamente por la falta de registros oficiales.
Foto: EFE - Mario Caicedo

Por segunda vez desde que se inició el gobierno de Gustavo Petro, la Embajada de Colombia en Venezuela intenta responder a la difícil tarea de cuantificar los connacionales residentes en el vecino país. La primera vez fue a finales de noviembre de 2022, cuando el entonces embajador Armando Benedetti anunció, de la mano de la Registraduría, el comienzo de un proceso de “censo” para determinar la cantidad de colombianos y colombianas en Venezuela.

Tres años después, y reconociendo que la falta de personal diplomático impedía agilizar la tarea,...

Michael Myers(apgw0)Hace 19 minutos
Chamos, muchos. Robos y vulgaridad, incontables. Aporte a la sociedad, cultura, seguridad, trabajo, higiene personal ... de media petaca pa"bajo .. con razón maduro los mandó para acá ..
