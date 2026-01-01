Regreso a casa: 87 presos políticos fueron liberados empezando el año en Venezuela

Manifestantes sostienen una pancarta exigiendo la liberación de todos los presos políticos durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la toma de posesión presidencial, en Caracas. Foto: AFP - JUAN BARRETO

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó este jueves de la excarcelación de 87 personas que habían sido detenidas en Venezuela en el contexto de las protestas que se desataron tras las elecciones presidenciales de 2024, cuando el presidente Nicolás Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato.

En una nota de prensa, el colectivo indicó que las excarcelaciones se produjeron durante la madrugada de este 1 de enero en el penal de Tocorón, en el estado Aragua (norte), un centro donde fue recluida buena parte de las personas que fueron detenidas durante las manifestaciones.

“Este logro, que nos llena de alegría, es, sin embargo, insuficiente. Se trata de una libertad limitada, porque continúan en juicio y con medidas cautelares y muchos otros de nuestros familiares aún continúan privados arbitrariamente de libertad”, dijo el comité en el texto.

Las nuevas liberaciones se suman a las ya informadas el pasado 25 de diciembre, cuando el comité reportó 71 y el gobierno dijo que eran 99.

ONG, como el Foro Penal, sin embargo, hablaron luego de la “verificación” de más de 60.

El comité de familiares dijo que el hecho de que se hayan “retomado las excarcelaciones es producto de la lucha de centenares de madres y familiares que se han movilizado, durante más de un año, para exigir justicia y que han encontrado a su paso la solidaridad de personas y organizaciones populares”.

“La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país. Por eso, desde el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, insistimos en que el país necesita una amnistía general que otorgue libertad plena de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos”, reiteró el grupo.

Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, se desató una crisis en Venezuela, a raíz de la controvertida reelección de Maduro, proclamada por el ente electoral -controlado por funcionarios afines al chavismo-, y de la denuncia de “fraude” por parte de la oposición mayoritaria, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia.

En este contexto, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y acusadas de “terroristas”, según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores las defienden como inocentes y aseguran que son presos políticos.

El Ejecutivo de Maduro asegura que el país está “libre de presos políticos” y que los señalados como tal están encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles”.

