Es oficial: se realizó primera venta petrolera de Venezuela a EE. UU. tras caída de Maduro

Estados Unidos concretó la primera venta de petróleo venezolano desde que asumió el control del sector tras la captura de Nicolás Maduro, en una operación valorada en 500 millones de dólares y enmarcada en la nueva estrategia energética impulsada por Donald Trump.

Redacción Mundo y Agencia AFP
15 de enero de 2026 - 06:40 p. m.
Escultura de balancín de petroleo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Escultura de balancín de petroleo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Foto: EFE - Ronald Peña R
Estados Unidos ha concluido una venta de petróleo venezolano, la primera desde que Washington tomó el control del sector tras la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro, indicó el jueves a la AFP un responsable estadounidense.

Según esta fuente, el monto de la operación asciende a 500 millones de dólares y podrían concretarse otras ventas en los próximos días o semanas.

“El presidente Trump ha negociado un acuerdo energético histórico con Venezuela, inmediatamente después del arresto del narcoterrorista Nicolás Maduro, que beneficiará a los pueblos estadounidense y venezolano”, declaró el jueves una portavoz de la Casa Blanca.

La semana pasada, el presidente estadounidense había anunciado que “las autoridades interinas de Venezuela (iban) a entregar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado y de alta calidad”, es decir, entre uno y dos meses de producción.

Trump ha dejado clara su intención de “controlar” los ingresos derivados de la venta de esos barriles.

El presidente también instó a las grandes petroleras a lanzarse al asalto de las vastas reservas del país sudamericano.

“Ustedes tratan directamente con nosotros, no queremos que traten con Venezuela”, advirtió Trump a los ejecutivos de esas empresas en un encuentro en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense firmó este fin de semana un decreto de emergencia destinado a colocar bajo protección especial los activos venezolanos, incluidos los ingresos petroleros, ubicados en territorio estadounidense, a fin de impedir, en particular, que sean embargados por tribunales o acreedores.

El republicano “protege” el continente americano “contra los narcoterroristas, los traficantes de drogas y los adversarios extranjeros que buscan sacar provecho”, estimó el jueves una portavoz de la Casa Blanca.

diana carolina camargo pinzon(85842)Hace 6 minutos
Así se hace, buena Trump el petróleo es de Venezuela no es para regalárselo a la dictadura cubana ni a los chinos
Pelagato(41805)Hace 23 minutos
Delcy cede el petróleo y sigue de dictadora. De elecciones no se habla.
  • diana carolina camargo pinzon(85842)Hace 5 minutos
    Paciencia paciencia ya llegará la democracia vamos bien es para evitar baños de sangre
