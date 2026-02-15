Logo El Espectador
Purga institucional en Venezuela: gobierno liquida seis misiones “sociales” maduristas

La única estructura que sobrevivió parcialmente fue la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, que no fue eliminada sino transferida al Ministerio de Relaciones Exteriores. Reproducimos este informe de Runrun.es, medio integrante de la Alianza Rebelde Investiga.

Runrun.es
15 de febrero de 2026 - 06:30 p. m.
La nueva líder del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (c), durante una manifestación en Caracas (Venezuela).
Foto: EFE - Miguel Gutiérrez
Tras la publicación del decreto 5.248 en la Gaceta Oficial extraordinaria 6.985 quedó establecido la eliminación inmediata de seis misiones sociales. Así lo ordenó la presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez.

Según el decreto, quedan disueltos organismos como la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, Propatria 2000, la Fundación José Félix Ribas y el Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa.

También se ordenó la eliminación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), un organismo clave en la arquitectura de control informativo del Estado. Desde su creación, el Cesppa se encargó de clasificar, restringir y centralizar información considerada “sensible” para la seguridad nacional.

La única estructura que sobrevivió parcialmente fue la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, que no fue eliminada sino transferida al Ministerio de Relaciones Exteriores.

La decisión formaliza una reorganización interna que borra del mapa varias fundaciones emblemáticas del madurismo, reduce el número de entes adscritos al Despacho de la Presidencia y concentra funciones en un núcleo más reducido de instituciones.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Por Runrun.es

