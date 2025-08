¿Qué beneficios tengo con la cédula de extranjería en Colombia en 2025?

Conozca todos los beneficios que trae desde salud, empleo, estudio y demás, y el precio para sacarla. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La cédula de extranjería es el documento de identificación entregado por Migración Colombia a los extranjeros que cuentan con una visa válida superior a tres meses.

Tener este documento no solo es un requisito legal, sino también la posibilidad de acceder a múltiples derechos, servicios y beneficios en el país. Le contamos todo lo que tiene que saber.

Le puede interesar: Zona binacional y ZUT: Así es el plan de Petro con Venezuela para pacificar la frontera

¿Cuáles son los beneficios de tener una cédula de extranjería en Colombia?

Los beneficios por tenerla son los siguientes:

Identificación legal y permanencia segura

Este documento es como la cédula de ciudadanía para nacionales colombianos. Permite demostrar estatus migratorio y facilita la relación con entidades públicas y privadas. También es necesario para movilizarse dentro del territorio colombiano sin inconvenientes con las autoridades.

Derecho a trabajar formalmente

Con cédula de extranjería y visa tipo “M” (Migrante) o “R” (Residente), se puede acceder legalmente a empleos formales, firmar contratos laborales y cotizar a seguridad social. Es el primer paso para ejercer cualquier profesión u oficio en regla.

Acceso al sistema de salud colombiano

Con la cédula de extranjería, el ciudadano extranjero puede afiliarse al sistema de salud colombiano (EPS). Esto le permite recibir atención médica en clínicas y hospitales, acceder a tratamientos, medicamentos y servicios preventivos como cualquier ciudadano nacional.

Obtener la cédula de extranjería permite integrarse plenamente a la vida social, económica y legal en Colombia. Se trata de un documento exigido por la ley para desarrollar actividades laborales, educativas, financieras y de salud de manera formal.

Acceso a productos bancarios

También se pueden abrir cuentas bancarias, solicitar productos financieros o realizar trámites en varias entidades del país. Como en Bancolombia, Davivienda y BBVA, las cuales permiten abrir cuentas de ahorro con la cédula de extranjería y visa de tipo migrante o residente.

También es posible registrarse en plataformas digitales como Nequi o Daviplata.

Trámites notariales y jurídicos

Este documento es válido para firmar contratos de arriendo, comprar bienes como carros o inmuebles, abrir negocios y hacer trámites notariales.

Poder estudiar

Se puede acceder al sistema educativo, tanto público como privado. Esto incluye universidades, instituciones técnicas y tecnológicas. Además, pueden presentar pruebas oficiales como las del ICFES o inscribirse a becas ofrecidas por el Estado.

¿Cuánto vale sacar la cédula de extranjería en Colombia?

De acuerdo con la Resolución 0633 de 2025, emitida por Migración Colombia, los precios son:

Expedición por primera vez: $280.000 COP

Duplicado: $279.000 COP

La vigencia será igual a la de la visa otorgada (normalmente entre 1 y 5 años).

Conozca: Visa de residente para venezolanos en Colombia en 2025: requisitos y procedimiento

Este documento sigue siendo la llave principal para poder integrarse legalmente en el país.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com