¿Qué derivaciones políticas tendrán los terremotos en Venezuela?

Fotografía que muestra una grieta en un calle este martes, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

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Venezuela está todavía bajo los efectos del shock de los dos terremotos de grandes dimensiones que ha sufrido, provocando muerte y desolación. En estos momentos la prioridad es, sin duda, salvar vidas y atender las necesidades más básicas de miles de damnificados.

Pero a la luz del proceso político que venía desarrollándose en el país y de la pobre respuesta a la crisis que ha tenido el Estado venezolano, bien cabe preguntarse qué consecuencias políticas se pueden esperar tras el desastre que ha experimentado el país suramericano.

Los sismos llegaron en un momento en que Venezuela está gobernada por una presidenta interina tras la intervención militar de Estados Unidos que se llevó para ser juzgado en Nueva York al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, un mandatario que, por cierto, detentaba el poder después de haber cometido un fraude electoral el 28 de julio de 2024 que mostraba la impopularidad del régimen chavista tras 27 años en el poder.

Los movimientos telúricos encontraron al país no solo en medio de inmensas dificultades políticas, sino también económicas y sociales que llevaron a las Naciones Unidas a calificarla como una crisis humanitaria compleja para explicar el fenómeno migratorio venezolano que ha expulsado del país en diez años a 8 millones de sus nacionales.

Los señalados problemas se pueden observar en una población empobrecida al extremo, una economía sumamente debilitada, un Estado sobredimensionado pero frágil, indicadores sociales en retroceso y un sistema sanitario y de atención de catástrofes por los suelos.

No es de extrañar, por lo tanto, que las autoridades venezolanas hayan reaccionado con desconcierto, lentitud y falta de medios ante los devastadores temblores, lo que ha generado gran indignación en la población venezolana que se ha visto obligada a movilizarse y organizarse por su cuenta para abocarse, junto a los deficitarios organismos oficiales y la ayuda internacional que ha podido llegar, al rescate de las víctimas y la asistencia humanitaria de los damnificados.

La mala gestión de la crisis y el clima de descontento ha sido aprovechada por la líder opositora, María Corina Machado, como el momento propicio para anunciar su inminente regreso a Venezuela desde su exilio en Estados Unidos. Un retorno al país que se ha visto retrasado en múltiples ocasiones por las presiones del gobierno de Donald Trump que no ve con buenos ojos la vuelta en estos momentos, pues va en contravía de su hoja de ruta para Venezuela que prioriza la estabilidad del país y la recuperación económica sobre la transición a la democracia. Habrá que ver quién gana el pulso en esta oportunidad,

La intención de Washington de seguir apoyando el interinato de Delcy Rodríguez se vio confirmada con las declaraciones emitidas al día siguiente del terremoto y días después por el embajador en Caracas, John Barret, donde ratificaron las buenas relaciones y el entendimiento que mantienen con la presidenta venezolana.

Esto indicaría que la Casa Blanca sigue dispuesta a mantener su rol de tutora de los acontecimientos en Venezuela y su respaldo al régimen gobernante, sin los riesgos a la estabilidad que a su juicio podría conllevar un gobierno dirigido por Machado y la oposición democrática.

Esta decisión del gobierno norteamericano podría dar al traste además con la posibilidad de que se conforme una amplia alianza internacional que presione por la democracia en Venezuela ahora que ha quedado en clara evidencia no solo la incompetencia sino el divorcio entre la dirigencia chavista y la mayoría de su población.

En el frente interno, la actitud estadounidense sin duda representa un espaldarazo a la dictadura y un fuerte golpe a la población opositora y sus dirigentes que podrían ver, una vez más, cómo sus demandas democráticas se ven ahogadas por el autoritario gobierno venezolano.

Cuando ocurrieron los mortíferos terremotos de Haití en 2010 y 2021 muchos vieron la oportunidad de que al país caribeño se le abriesen las puertas para su reconstrucción, institucionalización y democratización, pero hoy vemos que ese país sigue sumido en un caos económico y de orden público sin precedentes.

Si bien el contexto venezolano es diferente, nada garantiza que el pueblo del hermano país suramericano, exhausto tras años de creciente pobreza y represión ahora agravadas por el desastre causado por los sismos, claudique ante unos gobernantes despóticos y la falta de apoyo internacional.

La voluntad mostrada por los venezolanos del común para socorrer con poco más que sus manos a sus compatriotas víctimas de los terremotos, es la única esperanza de que la llama de la libertad se encienda nuevamente en Venezuela.

*Txomin Las Heras Leizaola es investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.

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