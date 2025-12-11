Incautación de barcos fantasma como el Skipper: ¿un golpe donde realmente le “duele” a Maduro?

Imágenes de la interceptación de "Skipper" publicadas por la fiscal Pam Bondi. Foto: Captura de video

La incautación de un barco petrolero marca un punto de inflexión en la presión de Estados Unidos sobre Venezuela. Al menos así lo creen distintos analistas, que ven el salto de una campaña antinarcóticos a una coerción militar directa contra el régimen de Nicolás Maduro y la actividad económica que lo sostiene.

El miércoles, Estados Unidos informó sobre la interceptación y la confiscación del barco en cuestión frente a las costas de Venezuela. Según el presidente Donald Trump se trata del petrolero más grande jamás incautado, mientras que su...