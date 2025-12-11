Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Venezuela
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Incautación de barcos fantasma como el Skipper: ¿un golpe donde realmente le “duele” a Maduro?

El decomiso de un barco petrolero, según analistas, convierte la campaña antinarcóticos de Estados Unidos en un ataque frontal contra el régimen venezolano y lo que lo sostiene.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Alejandra Medina
María Alejandra Medina
11 de diciembre de 2025 - 06:42 p. m.
Imágenes de la interceptación de "Skipper" publicadas por la fiscal Pam Bondi.
Imágenes de la interceptación de "Skipper" publicadas por la fiscal Pam Bondi.
Foto: Captura de video

La incautación de un barco petrolero marca un punto de inflexión en la presión de Estados Unidos sobre Venezuela. Al menos así lo creen distintos analistas, que ven el salto de una campaña antinarcóticos a una coerción militar directa contra el régimen de Nicolás Maduro y la actividad económica que lo sostiene.

El miércoles, Estados Unidos informó sobre la interceptación y la confiscación del barco en cuestión frente a las costas de Venezuela. Según el presidente Donald Trump se trata del petrolero más grande jamás incautado, mientras que su...

María Alejandra Medina

Por María Alejandra Medina

@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

Venezuela

Nicolás Maduro

Estados Unidos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.