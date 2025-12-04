¿Qué significa el nivel 4 de alerta para viajar a Venezuela que ha emitido EE. UU.?

Un grupo de migrantes venezolanos llega al aeropuerto internacional Simón Bolívar este miércoles, en Maiquetia (Venezuela). Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

En las últimas horas Estados Unidos reiteró el nivel 4 para la alerta de viajes hacia Venezuela. Se trata de un aviso que periódicamente emite el Departamento de Estado con el fin de informar a sus ciudadanos sobre la situación en los países alrededor del mundo para que lo tengan en cuenta antes de viajar a esos lugares.

“No viaje ni permanezca en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y mala infraestructura sanitaria”, dice el Departamento de Estado.

“Se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan del país de inmediato”, añade sobre el país, con el que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas desde 2019, por lo que “el gobierno de EE. UU. no tiene la capacidad de brindar servicios de emergencia ni asistencia consular a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela”.

Advierte también que “grupos terroristas colombianos operan en las zonas fronterizas de Venezuela con Colombia, Brasil y Guyana”.

El 4 es el nivel de alerta más alto y equivale la recomendación de no viajar.

En caso de hacerlo, las autoridades les recomiendan a sus ciudadanos dejar un testamento, contratar una organización de seguridad profesional, tener cuidado con taxis no regulados y en los cajeros, entre otras precauciones. “No existe una forma segura de viajar a Venezuela”, insisten.

Niveles de alerta

El nivel 1, de color azul, corresponde a los destinos en donde hay que tomar las precauciones normales. A este grupo pertenecen países como Canadá y Noruega. En América Latina lo ostentan pocos destinos, como Argentina, Paraguay y El Salvador.

Al 2, de color amarillo, en donde hay que tomar precauciones un poco más elevadas, pertenecen países como Brasil, España o Francia.

El nivel 1 y el 2 se revisan cada 12 meses.

Colombia se encuentra en el 3, de color naranja, junto con países como República Democrática del Congo, destinos sobre los que EE. UU. pide reconsiderar viajar. Junto con el nivel 4, se revisa cada 6 meses.

La última vez que Estados Unidos revisó la alerta para Venezuela fue precisamente en mayo.

Al nivel 4, de color rojo, pertenecen también países como Rusia e Irán.

