¿Cayó el “intocable”? Reportan captura de Alex Saab en Venezuela tras su salida del gabinete

El empresario colombiano Alex Saab, quien hasta hace dos semanas se desempeñaba como ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, habría sido detenido por el gobierno de Delcy Rodríguez y sería extraditado a Estados Unidos, según reportan medios venezolanos. Junto a él, también habría sido arrestado el empresario de medios Raúl Gorrín.

Aunque el gobierno de Rodríguez no ha realizado una declaración oficial sobre el tema, no es un secreto que la ficha de Saab causaba incomidad en el nuevo círculo de poder.

¿Quién es Alex Saab y por qué importa su captura?

Saab no es un empresario cualquiera. Es considerado el “dueño de los secretos” del chavismo. Su ascenso y caída resumen la trama de poder y corrupción de la última década en Venezuela.

De origen barranquillero, Saab pasó de ser un empresario textil a convertirse en el mayor contratista del gobierno de Nicolás Maduro. Se le señala de manejar la red de importación de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa gubernamental donde supuestamente se lavaron millones de dólares mediante sobreprecios y empresas fachada.

En 2020, Saab fue detenido en Cabo Verde y extraditado a EE. UU. en 2021. Durante años, Maduro sostuvo la tesis de que Saab era un “enviado especial” con inmunidad diplomática. Fue liberado en diciembre de 2023 tras un polémico canje de prisioneros firmado por la administración de Joe Biden.

Tras su regreso a Venezuela, Maduro lo nombró ministro en octubre de 2024, otorgándole un poder formal sobre la industria y la inversión extranjera del país.

Saab y Rodríguez, una relación diferente

Según analistas y periodistas como Roberto Deniz, quien ha investigado a Saab por años, la relación entre la vicepresidenta y el grupo de Saab siempre fue tensa.

Rodríguez ya había sido la responsable del arresto de Álvaro Pulido, socio principal de Saab, en abril de 2023. Expertos sugieren que, con la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el círculo de protección de Saab se desmoronó. Hace diez días, su salida del gabinete sugirió el distanciamiento total.

Su entrega podría ser una ficha de negociación de la nueva administración interina con los Estados Unidos.

Cuentas pendientes con la justicia

A pesar de que los cargos por lavado de activos en EE. UU. fueron desestimados tras su perdón presidencial en 2024, Saab sigue siendo una pieza clave para entender las redes de financiamiento del gobierno de Maduro, sus vínculos con Irán y el movimiento de oro y petróleo para evadir sanciones.

En Colombia, la Fiscalía también mantiene investigaciones abiertas contra él por lavado de activos a través de su empresa Shatex S.A., la cual registró crecimientos inusuales de más del 900 % mientras operaba con el sistema cambiario venezolano.

“(Estos) rumores sobre detenciones y posibles extradiciones desde Venezuela que, de confirmarse, ratificarían que, hoy por hoy, los requerimientos del proyecto de poder de los Rodríguez coinciden con los intereses de Washington”, señaló el periodista venezolano Ewald Scharfenberg.

