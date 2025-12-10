Ana Corina, la hija de María Corina Machado que leyó su discurso recibiendo el Nobel de Paz

La hija de la Premio Nobel de la Paz, Ana Corina Sosa, habla después de aceptar el premio en nombre de su madre María Corina. Foto: EFE - OLE BERG-RUSTEN / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, confirmó este miércoles tras recoger el Premio Nobel de la Paz concedido a su madre, que en “unas horas” podrá abrazarla en Oslo y que la intención de la líder opositora es regresar “muy pronto” a Venezuela.

“Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses”, dijo en el Ayuntamiento de la capital noruega.

Al mismo tiempo señaló que mientras espera ese momento para abrazarla y besarla después de dos años, piensa “en las otras hijas e hijos que hoy no podrán ver a sus madres”.

“Esto es lo que la impulsa, lo que nos impulsa a todos. Quiere vivir en una Venezuela libre y nunca renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos, yo sé, que pronto estará de vuelta en Venezuela”, aseguró.

Mientras tanto, Ana Corina Sosa enfrenta en este momento “la difícil tarea de dar voz a las palabras de su madre, el discurso que ella preparó para esta ocasión”.

Sosa comenzó expresando la “infinita gratitud”, en nombre de su familia y de toda Venezuela, al Comité Noruego del Nobel por el hecho de que “la lucha de todo un pueblo por la verdad, la libertad, la democracia y la paz es hoy reconocida en todo el mundo”.

La hija de la opositora, de 34 años, es ingeniera al igual que su madre y desde hace 13 años reside en Nueva York, desde donde ha acompañado la carrera política de su madre. Ha sido su cara visible fuera de Venezuela, ya que al igual que con el Nobel, recibió en su nombre el Premio Sájarov 2024, el galardón Héroes de la Democracia 2025 y la medalla de oro de la Americas Society 2025.

“Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes, nuestros anfitriones, han honrado con el Premio Nobel de la Paz”, dijo.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com