María Corina Machado, “la unificadora” venezolana, es ahora Nobel de Paz

Más de un año después de las elecciones presidenciales en Venezuela, de las que aún no se conocen las actas que dieron como ganador a Nicolás Maduro por encima de Edmundo González Urrutia, la líder opositora venezolana no ha salido del país.

Urrutia, un exdiplomático y opositor moderado, fue escogido para reemplazar a Machado en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la coalición de oposición que se reunió en torno a la ganadora del Nobel, cuando pesó sobre ella una inhabilitación por 15 años impuesta por el máximo tribunal electoral (controlado por dirigentes chavistas).

Aun así, Machado hizo campaña por Urrutia, posaron juntos en actos e incluso después de las elecciones, cuando Maduro tomó posesión en enero, salió a las calles para protestar por un nuevo periodo presidencial que carece de reconocimiento internacional. Esta es la principal razón por la que el Comité Nobel noruego se decantó por la venezolana.

“Recibe el Premio Nobel de la Paz por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, afirma el comunicado.

Resaltan cómo, en torno a Machado, la oposición logró vencer uno de sus mayores defectos de los últimos años: enfrentar al chavismo de forma erosionada y sin unidad. Desde Vente Venezuela, la opositora impulsó una unión sin precedentes recientes que terminó rodeando a Urrutia. “Esto es precisamente lo que yace en la esencia de la democracia: nuestra voluntad compartida de defender los principios del gobierno popular, aun cuando discrepemos. En un momento en que la democracia se ve amenazada, es más importante que nunca defender este punto de coincidencia”, continúa.

El comité también criticó ampliamente el proceder del régimen de Nicolás Maduro, describiendo la situación del Estado venezolano como brutal y autoritario, y destacando una crisis humanitaria y económica.

Casi 8 millones de personas han abandonado el país. La oposición ha sido sistemáticamente reprimida mediante fraude electoral, persecución legal y encarcelamiento.

Para el comité, pesó —afirman— la labor ciudadana que impulsó María Corina en torno a la veeduría. Cabe recordar que miles de ciudadanos venezolanos, coordinados con la PUD, se capacitaron y fueron veedores electorales, asegurándose de que las papeletas de la mayoría de las mesas de votación fueran documentadas antes de ser destruidas por las autoridades de mesa.

“Los esfuerzos de la oposición colectiva, tanto antes como durante las elecciones, fueron innovadores y valientes, pacíficos y democráticos. La oposición recibió apoyo internacional cuando sus líderes publicaron el recuento de votos realizado en los distritos electorales del país, que demostraba que la oposición había ganado por un margen claro. Sin embargo, el régimen se negó a aceptar el resultado electoral y se aferró al poder”, explican.

Finalmente, para el comité, María Corina Machado “cumple con los tres criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel para la selección de un Premio Nobel de la Paz. Ha cohesionado a la oposición de su país. Nunca ha flaqueado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana. Ha apoyado firmemente una transición pacífica a la democracia”.

