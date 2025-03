¿Quién es Neil Villamizar, el candidato del chavismo para gobernador del Esequibo?

Transeúntes caminan frente a un mural con el mapa de Venezuela que dice "El Esequibo es nuestro". Foto: EFE - Rayner Peña R.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El chavismo anunció este lunes como candidato a gobernador del Esequibo, el territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que Venezuela disputa con Guyana, al militar Neil Villamizar, de cara a las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo, rechazadas por los principales líderes opositores.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido (PSUV), Diosdado Cabello, dijo que el Esequibo, rico en petróleo y recursos naturales, es de Venezuela y lo contó como otro de los estados del país caribeño, pese a que el territorio es administrado por Guyana, que también lo considera suyo.

“Este año tendremos diputados de nuestra Guayana Esequiba y, además (...), será electo el gobernador del estado Guayana Esequiba”, afirmó Cabello.

El pasado viernes, Venezuela advirtió a Guyana que “no tienen idea de la respuesta” que dará si intentan “algo” en relación con el Esequibo y aseguró que no descansará hasta la “victoria final”.

“Yo solo voy a recordar que Venezuela no hace escaramuzas con nadie, nosotros somos un país de paz, (...) el día que ocurra algo, será hasta la victoria, hasta la victoria, el día que intenten algo contra nosotros, la respuesta será pero que no tienen idea de la respuesta que va a ser, y no descansaremos los venezolanos hasta la victoria final”, expresó Cabello en un programa transmitido en YouTube.

Esta declaración se dio un día después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtiera a Venezuela que si llegara a atacar Guyana o a la petrolera ExxonMobil “sería un día muy malo” para la Administración de Nicolás Maduro.

“Tenemos una Armada grande y puede llegar a casi cualquier lugar, a cualquier parte del mundo. Y tenemos compromisos vigentes con Guyana”, señaló Rubio, quien dijo que no iba a entrar en detalles sobre lo que haría EE.UU. en caso de un ataque venezolano.

Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.

Décadas después, Venezuela declaró nulo ese fallo y firmó con el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra de 1966, que determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, lo que no se ha materializado.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 Le puede interesar nuestro plan superprémium, que incluye acceso total a El Espectador y a la suscripción digital de The New York Times. ¡Suscríbase!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com