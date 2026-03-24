Ramón Orlando Maniglia, nuevo embajador de Venezuela en Colombia: perfil militar para Bogotá

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó la designación de Ramón Maniglia como embajador de Venezuela en Colombia. Foto: EFE - Ronald Peña R

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El nombre de Ramón Orlando Maniglia Ferreira fue confirmado por la Asamblea Nacional como el nuevo embajador de Venezuela en Colombia, en una sesión que también aprobó el nombre de Rubén Darío Molina en Nicaragua. El almirante retirado y experimentado diplomático asumirá la jefatura de la misión en Bogotá en un momento determinante para la consolidación de los lazos bilaterales.

La designación busca fortalecer la hoja de ruta establecida tras el restablecimiento de relaciones formales, enfocada en la gestión fronteriza, el intercambio comercial y la cooperación política.

¿Quién es Ramón Orlando Maniglia?

Maniglia no es un desconocido en el entorno estatal venezolano. Su trayectoria combina el mando militar con la representación internacional. Según reportó El Nacional de Venezuela, el funcionario se ha desempeñado desde 2014 como embajador en Alemania.

También ocupó uno de los cargos de mayor confianza en la estructura del Estado venezolano. Fue ministro de la Defensa entre 2005 y 2006 durante el gobierno de Hugo Chávez, posición que ejerció con el rango de almirante de la Armada Bolivariana.

Su gestión en Berlín se caracterizó por un enfoque técnico y comercial. Como embajador ante Alemania, el funcionario “ha promovido relaciones económicas entre empresas europeas y autoridades venezolanas”, según los registros de su hoja de vida pública.

En los últimos meses, el almirante retirado ha formado parte de círculos de confianza encargados de misiones sensibles. Integró, junto al excanciller Félix Plasencia, una comisión diplomática enviada a Washington para explorar la reapertura de misiones bilaterales con Estados Unidos, lo que demuestra su rol en los esfuerzos de normalización internacional del gobierno venezolano.

Con este nombramiento, Venezuela apuesta por un perfil de alto rango para navegar la compleja agenda con Colombia.

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