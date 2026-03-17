¿Quiénes son los postulados a fiscal y defensor en Venezuela? Hay más de 100 candidatos

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Foto: AFP - AFP

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Un total de 134 personas se postularon en Venezuela para los cargos de fiscal general y defensor del pueblo, informó este lunes el comité del Parlamento, controlado por el chavismo, que evalúa las postulaciones para estos cargos tras la renuncia de Tarek William Saab y Alfredo Ruíz en medio del proceso de amnistía.

El diputado y presidente del comité de evaluación Giuseppe Alessandrello, indicó en una rueda de prensa que ya han entrevistado a alrededor de 100 postulados y espera seguir con ese proceso esta semana.

Igualmente, invitó a los ciudadanos a presentar sus objeciones sobre aquellos postulados que consideren no cumplen con algunos de los requisitos para ser fiscal o defensor del pueblo.

Alessandrello explicó que también se le solicitará información sobre los aspirantes a la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, organismos de seguridad del Estado y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

Para el cargo de fiscal general, hay 73 postulados, entre ellos el abogado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) Larry Devoe, quien ocupa este puesto de forma temporal mientras se realiza la elección definitiva de la persona que se desempeñará como titular de la Fiscalía.

Devoe tiene máster en derecho constitucional y en democracia, derechos humanos y Estado de derecho, es especialista en ciencias penales y criminalísticas, subrayó recientemente el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez.

Igualmente, dijo que Devoe es integrante del Programa de convivencia y paz designado en enero pasado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y también ejerce como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

En la lista de postulados para fiscal también está Magaly Vásquez, secretaria de la UCAB, doctora en derecho e individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

Para el cargo de defensor del pueblo hay 61 postulados, entre ellos el actual ministro de Cultura y coordinador del Programa Nacional para la Convivencia y la Paz, Ernesto Villegas.

El proceso para designar a los nuevos funcionarios se inició después de que Saab y Ruiz renunciaran el pasado 25 de febrero a sus cargos como fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente.

Saab -quien no figura en la lista de postulados- fue nombrado ese mismo día como defensor del pueblo de forma temporal.

Las renuncias de Saab y Ruiz se dieron en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero y que permite, en teoría, liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 “hechos” ocurridos en 13 años.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos, abogó el jueves porque los nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo sean independientes y permitan que estas instituciones sean “creíbles”.

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