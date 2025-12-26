¿Quiénes son los presos políticos liberados por Maduro? Revelan algunos de los nombres

Fotografía donde se observa carteles de presos políticos en una manifestación en Caracas. Foto: EFE - Ronald Pena R

Varias ONG informaron este jueves de la excarcelación de decenas de personas en medio de la celebración de la Navidad en Venezuela, lo que dio pie a nuevos llamados para la liberación de todos los presos políticos, cuando el país está bajo tensión por la interceptación de buques petroleros dentro del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe, visto por el presidente Nicolás Maduro como un intento para sacarlo del poder.

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad anunció este jueves que al menos 71 personas, entre ellas tres mujeres y tres adolescentes, fueron excarceladas, aunque consideró que es un logro “insuficiente”, por lo que exigió “la libertad plena”, a través de una amnistía general, de todos los detenidos después de las elecciones de julio de 2024. Los conteos hablan de al rededor de 99 liberaciones.

Según el medio Efecto Cocuyo, entre los liberados se encuentran por lo menos 70 apresados tras las elecciones de 2024. En esa misma línea confirman que entre los liberados están María Elba Delgado, Eduark Ramírez, Luis Perozo, Daniel Acacio, Andrew Morales, Frank Revilla, Abraham Rivero, Ángel Gabriel González y Luisneidel Zúñiga.

De igual forma se liberó a Marggie Orozco, la médica de 65 años que fue condenada recientemente a más de 30 años de cárcel por “delitos de odio”, tras haber difundido en su WhatsApp mensajes criticando al régimen de Maduro.

“La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país”, subrayó el colectivo, integrado por familiares de personas que fueron detenidas tras las presidenciales.

En la misma línea, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) pidió la liberación de todos los presos políticos, especialmente los casos de mujeres, adultos mayores y quienes aseguró padecen enfermedades graves, al advertir que su “permanencia en reclusión representa un riesgo elevado para su vida y su integridad personal”.

Sobre las excarcelaciones, JEP consideró que su “carácter selectivo y discrecional” confirma que la “privación de libertad ha sido utilizada como un instrumento de persecución política” en Venezuela.

“Hasta que salgan todos”

La ONG Laboratorio de Paz celebró como “una buena noticia” las excarcelaciones y afirmó que seguirá exigiendo que “salgan todos” los presos políticos, algo que también manifestó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, integrado por familiares de personas que fueron detenidas tanto antes como después de las presidenciales del 28 de julio de 2024.

Por su parte, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, señaló que las excarcelaciones son un “alivio colectivo”, aunque lamentó que, “como en anteriores oportunidades”, la información sea “opaca” y que no se liberaran a defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Kennedy Tejada, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres.

Asimismo, el exgobernador opositor del estado Táchira (oeste) César Pérez Vivas indicó que se sigue esperando la liberación de activistas políticos como Biagio Pilieri, Henry Alviárez, Perkins Rocha, Freddy Superlano y otros.

Pérez Vivas exigió en su cuenta de X “detener la escalada autoritaria con su puerta giratoria”, en referencia al término utilizado cuando se excarcelan a un grupo de personas, pero arrestan a otras.

La crisis poselectoral

Tras los comicios presidenciales se desató una crisis en Venezuela, a raíz de la controvertida reelección de Maduro, proclamada por el ente electoral -controlado por funcionarios afines al chavismo- y de la denuncia de “fraude” por parte de la oposición mayoritaria, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia, actualmente en el exilio.

En este contexto, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y acusadas de “terrorismo” y “vandalismo”, según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores consideran que son inocentes.

La ONG Foro Penal contabiliza 902 presos políticos en Venezuela, la mayoría detenidos tras las presidenciales, según un boletín difundido la semana pasada, que tiene como fecha de corte el 15 de diciembre.

Sin embargo, el Ejecutivo de Maduro asegura que el país está “libre de presos políticos” y que los señalados como tal están encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles”.

El proceso de excarcelaciones, que comenzó el año pasado, ha permitido la salida de prisión, con medidas cautelares, de unas 2.000 personas, de acuerdo a la Fiscalía venezolana.

