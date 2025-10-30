Quitar la nacionalidad: la nueva amenaza autoritaria de Nicolás Maduro

Venezuelan opposition leader Leopoldo Lopez delivers remarks during a press conference in Madrid, on October 27, 2025. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) Foto: AFP - JAVIER SORIANO

Ya desde la semana pasada, Nicolás Maduro viene insinuando que, a través de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, podría comenzar el trámite para despojar de su nacionalidad a Leopoldo López, el opositor venezolano que duró varios años encarcelado y que, desde España, ha apoyado los ataques de Estados Unidos en aguas internacionales contra embarcaciones que presuntamente transportaban narcóticos.

El líder del régimen venezolano habla de traición a la patria y de llamados a la intervención extranjera como argumentos para llevar ante el Tribunal...