Mundo
Venezuela
Quitar la nacionalidad: la nueva amenaza autoritaria de Nicolás Maduro

El intento de despojar a Leopoldo López de su nacionalidad marca una nueva fase en la persecución del chavismo. Una medida inédita en Venezuela que recuerda las estrategias del régimen nicaragüense y que evidencia hasta dónde está dispuesto a llegar Nicolás Maduro para castigar la disidencia.

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
30 de octubre de 2025 - 12:00 p. m.
Venezuelan opposition leader Leopoldo Lopez delivers remarks during a press conference in Madrid, on October 27, 2025. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)
Venezuelan opposition leader Leopoldo Lopez delivers remarks during a press conference in Madrid, on October 27, 2025. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)
Foto: AFP - JAVIER SORIANO

Ya desde la semana pasada, Nicolás Maduro viene insinuando que, a través de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, podría comenzar el trámite para despojar de su nacionalidad a Leopoldo López, el opositor venezolano que duró varios años encarcelado y que, desde España, ha apoyado los ataques de Estados Unidos en aguas internacionales contra embarcaciones que presuntamente transportaban narcóticos.

El líder del régimen venezolano habla de traición a la patria y de llamados a la intervención extranjera como argumentos para llevar ante el Tribunal...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
