¿Reacomodo del chavismo? Lo que revelan los nombramientos de Delcy Rodríguez tras los sismos

Fotografía divulgada por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: EFE - PALACIO DE MIRAFLORES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los dos fuertes terremotos que azotaron La Guaira, en Venezuela, y dejaron más de 3.600 heridos también sacudieron con fuerza al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, quien, tras los sismos, hizo varios cambios en su gabinete.

En este contexto, Jacqueline Faría fue nombrada presidenta de la Gran Misión Venezuela Vuelve a Renacer, con la tarea de coordinar la recuperación de viviendas e infraestructura afectadas por los derrumbes en el litoral. Francisco Garcés asumió como ministro de Transporte tras haber encabezado la comisión presidencial que inspeccionó los daños; su designación apunta a reforzar la movilidad y la reparación vial en medio de la emergencia.

Además, se registraron otros cambios administrativos recientes, entre ellos en el dirección del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), y en el sector petroquímico, con la llegada de figuras cercanas al chavismo como Román Maniglia y José David Cabello a distintos cargos, según reportes de prensa.

Según Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, los nuevos funcionarios designados no son figuras de peso dentro del chavismo. Explicó que se trata de dirigentes de tercera o incluso quinta línea, sobre quienes existe muy poca información pública. Añadió que, en particular, el nuevo responsable de Maiquetía parecería tener cercanía con los hermanos Rodríguez, posiblemente por su paso por la Asamblea Nacional, aunque insistió en que ninguno de los nombrados ha desempeñado un papel relevante en la estructura política del oficialismo.

El experto destaca especialmente el nombramiento de Jacqueline Faría, una de las figuras históricas y más relevantes de la Revolución Bolivariana, quien quedó al frente de la Gran Misión Venezuela Vuelve a Renacer. Según Rodríguez, el hecho de que esta iniciativa se estructure como una “Gran Misión” ya transmite un mensaje sobre la forma en que el chavismo ha gestionado tradicionalmente este tipo de programas sociales.

Explicó que las misiones sociales han funcionado como estructuras paralelas al Estado, creadas con el argumento de agilizar la gestión pública, pero al margen de los mecanismos de control institucional. Este modelo ha facilitado prácticas de corrupción, ya que estos programas no estaban sujetos a los procesos ordinarios de contratación, licitación y supervisión de los organismos estatales. Además, señaló que sus recursos solían depender directamente de la Presidencia, sin pasar por la Contraloría ni por los controles habituales sobre el uso de fondos públicos.

Estos nombramientos también reflejan cómo Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, han consolidado cada vez más su poder, marcando un antes y un después en el gobierno de Nicolás Maduro y en esta nueva etapa del chavismo.

“En el gobierno interino que están llevando a cabo hay un factor importante. Por un lado, Donald Trump ha insistido en las buenas relaciones que tiene con la presidenta y se ha expresado de manera muy positiva sobre ella y su gestión. Al mismo tiempo, la negativa de Washington a que María Corina Machado regrese al poder en Venezuela también fortalece la posición de los Rodríguez dentro del gobierno venezolano. Creo que ese es un aspecto importante para entender los cambios ministeriales que ha habido”, explicó Txomin Las Heras Leizaola, presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.

Otro de los movimientos que merece atención es la salida del hermano de Diosdado Cabello de la dirección del Seniat, el organismo encargado de la administración tributaria en Venezuela, equivalente a la DIAN en Colombia.

Leizaola señaló que aún es prematuro concluir que este cambio refleje una pérdida de poder de Diosdado Cabello dentro del oficialismo. Sin embargo, destacó que su hermano permaneció durante muchos años al frente de una institución que administra importantes recursos para el Estado, por lo que su relevo podría interpretarse como una señal de reacomodo en el equilibrio interno del chavismo.

Por ahora, la situación en Venezuela sigue siendo crítica. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que la atención a la emergencia provocada por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio ha entrado en una etapa crítica. Aunque las labores de respuesta continúan, el organismo alertó que la crisis humanitaria y sanitaria está lejos de concluir y que persisten importantes necesidades en las zonas afectadas.

De la misma manera, el impacto social ha sido grande y la ineficacia del chavismo se ha vuelto cada vez más notoria. Los ciudadanos venezolanos se han manifestado en contra del régimen y han denunciado su negligencia y corrupción, que, según ellos, aumentó aún más la crisis humanitaria que ahora se vive por el desastre natural.

Según The New York Times, en medio de la crisis muchos ciudadanos han expresado públicamente críticas contra el oficialismo y contra su principal figura, Delcy Rodríguez, una actitud que, según distintos análisis, habría sido difícil de imaginar hace apenas un año.

Las críticas también se han extendido hacia el gobierno del presidente Donald Trump. Parte de la población cuestiona que Washington haya impulsado en los últimos meses acuerdos económicos entre empresas estadounidenses y Venezuela, además de respaldar la respuesta del gobierno venezolano frente a la emergencia.

“La revolución bolivariana instrumentaliza las crisis como herramientas para permanecer en el ejercicio del poder”, afirmó Rodríguez.

Según el experto, la crisis provocada por el deslave de Vargas en 1999 representó un punto de inflexión para la Revolución Bolivariana. Explicó que esa tragedia permitió al chavismo construir una narrativa política y consolidar un modelo de administración pública que posteriormente dio origen al sistema de misiones sociales.

De acuerdo con el experto, aunque ese esquema terminó contribuyendo a la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, también fue una herramienta política clave para fortalecer al oficialismo, especialmente de cara al referéndum revocatorio de 2004. Asimismo, recordó que las misiones bolivarianas surgieron tras el deslave de Vargas, en un contexto en el que el gobierno de Hugo Chávez bloqueó el ingreso de ayuda humanitaria proveniente de Estados Unidos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com