Reencuentros incompletos: estos son algunos de los presos políticos liberados en Venezuela

El gobierno de Venezuela informó el lunes que suman más de 800 excarcelaciones de presos políticos desde “antes de diciembre” pasado, pero la ONG especializada Foro Penal cuestiona la cifra.

La administración interina de Delcy Rodríguez se comprometió a las liberaciones tras asumir el poder con la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero.

El proceso ha sido lento. Apenas el sábado hubo una aceleración con más de 100 excarcelaciones, pero decenas de personas se mantienen en campamentos improvisados frente a las cárceles a la espera de que sus familiares salgan en libertad.

“Al día de hoy, antes de diciembre y ahora, van 808 excarcelaciones”, dijo el poderoso ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

No está claro el período al que se refiere. Rodríguez habló el viernes de 626 desde diciembre. Foro Penal, que presta apoyo legal a presos políticos, verificó desde diciembre 383 excarcelaciones, entre ellos varios extranjeros. Y 266 desde el 8 de enero, cuando se anunciaron las liberaciones.

“No cuadra con ninguna de las cifras” que manejan, explicó a la AFP Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal. “Ellos no tienen la lista, no tienen la lista”, señaló Cabello en relación a las discrepancias. “Nosotros no tenemos que consultar” a las ONG.

Foro Penal y otras organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que cientos de opositores todavía están tras las rejas en Venezuela.

Además del compromiso de liberar presos políticos, Rodríguez dio un vuelco a la relación con Estados Unidos después de que bombardeara Caracas y regiones vecinas para capturar a Maduro. Suscribió acuerdos petroleros e inició acercamientos para reanudar la relación diplomática rota en 2019.

¿Quiénes son los nuevos liberados en Venezuela?

Un menor de edad que había sido detenido por motivos políticos y condenado a 10 años de cárcel fue excarcelado en Venezuela luego de permanecer más de un año en prisión, informó este lunes la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en el país.

En su cuenta de X, el director presidente de la organización, Alfredo Romero, recordó que el menor fue detenido en enero de 2025, cuando tenía 16 años, y condenado en diciembre pasado.

Romero indicó que el adolescente fue arrestado el 9 de enero de 2025 luego de que se le revisara su teléfono y se encontraran “supuestas imágenes” contra el Gobierno de Nicolás Maduro, quien se invistió un día después para un nuevo mandato presidencial tras una cuestionada reelección que la oposición considera fraudulenta.

El adolescente fue detenido el día en que la líder opositora María Corina Machado había convocado a una protesta en defensa del triunfo que asegura obtuvo Edmundo González Urrutia -actualmente exiliado en España- frente a Maduro en las presidenciales del 28 de julio de 2024.

También fue liberado Kevin Orozco, otro manifestante detenido cuya madre había muerto solamente días atrás, en medio de un plantón exigiendo la liberación de los presos políticos en Venezuela.

Yarelis Salas, de 38 años, murió la noche del 21 de enero por un paro cardiaco en plena vigilia nocturna exigiendo la liberación de Kevin, quien permanecía preso en la cárcel de Torcorón.

Kevin Orozco, detenido arbitrariamente en el Centro Penitenciario de Aragua, en Tocorón, fue excarcelado y su madre no pudo estar allí para abrazarlo. Yarelis Salas murió cuatro días atrás después de una vigilia frente al penal.



Las detenciones arbitrarias no solo vulneran el… pic.twitter.com/42heqPwrTY — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) January 25, 2026

Es el mismo caso de Jorge Yéspica Dávila, médico recientemente liberado, cuya madre, Carmen Dávila, con casi 90 años, había participado constantemente en plantones para pedir por su liberación.

Horas después de que Yéspica fuera liberado, su madre murió en una sala de hospital. El médico, ginecólogo de 66 años, logró llegar al centro hospitalario, pero su madre ya estaba entubada para la hora del encuentro.

“Las detenciones arbitrarias no solo vulneran el debido proceso, sino también un impacto devastador en la salud física y mental de las personas privadas de libertad y su núcleo familiar”, escribió al respecto el Observatorio Venezolano de Prisiones.

