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27 de junio de 2026 - 09:10 p. m.

Rescatan a un bebé recién nacido entre los escombros del terremoto en Venezuela

Un bebé recién nacido fue rescatado de un edificio derrumbado, 32 horas después de los dos terremotos que devastaron una ciudad costera de Venezuela. Su madre también fue socorrida.

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Agencia AFP

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