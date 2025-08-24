No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Revenezolanizando la migración

Después de una década de la migración venezolana en Colombia, es momento de revenezolanizar la política migratoria del Estado y continuar la senda de la acogida que nos ha válido el reconocimiento internacional.

Ronal Rodríguez*
24 de agosto de 2025 - 02:00 p. m.
Más de 2.247.576 personas han salido de Venezuela desde que se concibió el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV).
Foto: Óscar Pérez

Según la proyección demográfica del censo de 2011 del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela para el año 2024 la población venezolana debía ser de un número cercano a las 34.090.650 personas. Sin embargo, según la proyección demográfica del Banco Mundial la población venezolana al cierre de 2024 fue de 28.405.543 personas, la...

Por Ronal Rodríguez*

