Revenezolanizando la migración

Más de 2.247.576 personas han salido de Venezuela desde que se concibió el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV). Foto: Óscar Pérez

Después de una década de la migración venezolana en Colombia, es momento de revenezolanizar la política migratoria del Estado y continuar la senda de la acogida que nos ha válido el reconocimiento internacional.

Según la proyección demográfica del censo de 2011 del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela para el año 2024 la población venezolana debía ser de un número cercano a las 34.090.650 personas. Sin embargo, según la proyección demográfica del Banco Mundial la población venezolana al cierre de 2024 fue de 28.405.543 personas, la...