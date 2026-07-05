“Rezo por el pueblo venezolano”: el mensaje de León XIV tras los sismos en La Guaira

El papa León XIV durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 21 de mayo de 2025. Foto: EFE - ANGELO CARCONI

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El papa León XIV recordó este domingo a las víctimas del terremoto de Venezuela y aseguró que reza por el pueblo venezolano en este “momento tan difícil”, tras el rezo del ángelus dominical.

“Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano; que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil”, dijo León XIV en español después de saludar a un grupo del coro de la Universidad de Métrica de Venezuela desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano.

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El número de fallecidos por los seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela asciende a al menos 2.954 personas y el de heridos a 16.592.

El viernes pasado, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.

Por su parte, la respuesta de la Iglesia católica en Colombia ha sido coordinada a través de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), que, junto con el Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, puso en marcha una campaña nacional de solidaridad para apoyar a las comunidades afectadas.

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La iniciativa incluye la recolección de donaciones económicas, alimentos no perecederos, medicamentos, kits de higiene y otros insumos de primera necesidad, además de la articulación con las diócesis del país para canalizar la ayuda humanitaria hacia las zonas más golpeadas por los terremotos en Venezuela.

La tragedia también ha golpeado a la propia Iglesia. De acuerdo con el Vaticano, decenas de templos resultaron dañados por los sismos, incluidos al menos 25 en la arquidiócesis de Caracas, mientras sacerdotes y voluntarios han convertido varias parroquias en centros de refugio y distribución de ayuda para los sobrevivientes.

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