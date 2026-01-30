Rodríguez anuncia amnistía general para todos lo presos políticos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c). Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

Tras poco más de dos meses de excarcelaciones, en los que las cifras han sido difíciles de rastrear, el gobierno interino de Venezuela anunció este viernes un acuerdo de amnistía para los cientos de presos políticos que permanecen en cautiverio.

El anuncio fue hecho por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de un acto público. Se tratará de una ley que pasará por la Asamblea Nacional la próxima semana.

“Anuncio una ley de amnistia general y encargo que esa ley se lleve a Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela. Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto”, dijo la mandataria. Según Rodríguez, este era un plan que ya estaba en discusión desde antes de que Estados Unidos se llevara a Nicolás Maduro hace casi un mes. De hecho, las liberaciones comenzaron en diciembre.

Por lo menos en masa, pues durante el último año ocurrieron varias liberaciones en medio de negociaciones, como la libreación de presos estadounidenses a cambio de la repatriación de más de 200 migrantes venezolanos que estaban recluídos en El Salvador.

Durante los últimos dos meses, según el chavismo, han ocurrido por lo menos 600 liberaciones, pero organismos de derechos humanos han documentado con preocupación la irregularidad y falta de claridad en este proceso. La forma desordenada y clandestina de las liberaciones hace que sea difícil rastrearlos.

Según la ONG Foro Penal, desde el 8 de enero, fecha en que Rodríguez anunció que empezaban las liberaciones en masa, eran por lo menos 297 liberaciones documentadas después de queque el martes liberaran 15 venezolanos y cinco extranjeros. El viernes liberaron a un ciudadano de doble nacionalidad: peruana y estadounidense.

La Plataforma Unitaria Democrática, la coalición opositora que impulsó la candidatura de Edmundo González Urrutia en 2024, cifró en 303 las liberaciones recientes.

Foro Penal cifra en total de más de 800 los presos políticos que todavía están cautivos en los diferentes penales de Venezuela. Según Diosdado Cabello, ministro del Interior, son más de 800 las liberaciones “desde antes de diciembre”, además de negar que existan las figuras de presos políticos en el país.

