¿Sabe de niños en situación de riesgo tras los terremotos en Venezuela?: así puede ayudar

Rescatistas realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas en una zona afectada por los terremotos en Catia La Mar (Venezuela). Foto: EFE - Ronald Peña R

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Venezuela vive horas de duelo y desesperación, y la emergencia no cesa. Según cifras oficiales, el número de muertos asciende a 1.450, mientras que se cuentan más de 3.000 lesionados. Entre todas las alertas que se han levantado, ante un panorama devastador y frente al cual corre el tiempo en contra para encontrar sobrevivientes, se levantó una alerta específicamente para los menores de edad en riesgo.

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Desde el Ministerio del Poder Popular, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos, de Niños, Niñas y Adolescentes, (IDENNA) y de +Amor Juntos Podemos Juntos Somos Familia, se emitió un comunicado en el que se especificó lo que se debe hacer si alguien nota que un menor de edad está en situación de riesgo, si está extraviado o necesita reportar alguna emergencia.

En ese sentido, se habilitó la línea +58 424-8930561 para recibir mensajes por SMS o WhatsApp. En ese portal, según especificaron, hay atención 24 horas y se garantiza una respuesta rápida y confidencial.

El IDENNA, en otro comunicado, indicó que ningún Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes podrá “inhibirse, declinar competencia o negarse a dictar una medida de protección de emergencia a favor de un niño, niña o adolescente”. Según expresó, “el interés superior exige la eliminación de cualquier dilación de carácter administrativo que ponga en riesgo su resguardo legal.

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Así pues, todo consejo que esté físicamente desplegado o reciba una notificación por un centro de salud del área metropolitana está obligado a asumir el caso de forma inmediata.

Lo indicado también establece que se debe abrir un expediente de emergencia para garantizar que ningún menor de edad será entregado a terceros ni egresado del hospital sin autorización. Los datos filiatorios, fotográficos y médicos deben ser remitidos al despacho de la presidencia del IDENNA en un lapso no mayor a 12 horas, con la idea de alimentar los datos de búsqueda familiar. El llamado también fue a llevar a cabo una cooperación internacional.

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