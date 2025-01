“Se acabó la excusa de quienes están esperando las actas”: María Corina Machado

La líder opositora venezolana María Corina Machado (i) abraza al candidato a la presidencia de Venezuela Edmundo González Urrutia durante una manifestación para rechazar lo que consideran es un fraude en los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE). Foto: EFE - RONALD PENA R

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La lideresa de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró que el 10 de enero, fecha en la que está prevista la investidura del próximo presidente venezolano, es una “prueba de fuego para Nicolás Maduro y para aquellos que no han tomado una decisión nítida” sobre los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024.

Sin mencionar puntualmente ningún caso, Machado recalcó que luego del 10 de enero “se acabó la excusa para quienes están esperando las actas”, refiriéndose a aquellos líderes regionales que condicionaron su respaldo al candidato Edmundo González Urrutia con la presentación de las actas de las mesas de votación por parte del régimen de Maduro.

“Aquí no hay punto medio. Esa enredada argumentación de reconocer estados y no gobiernos para estar bien con Dios y con el diablo no nos funciona a los venezolanos. Aquí la Constitución dice que el que saca más votos es el presidente electo, y ese es Edmundo González”, destacó la opositora venezolana. Machado aprovechó una rueda de prensa virtual con periodistas de todo el continente para decirle a los líderes que no reconozcan la victoria de González que “lo mediten bien”, pues “los pueblos y la historia reconocen la valentía” y juzgarán “sus decisiones”.

Tanto el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señalaron tras los comicios de julio que reconocerían al presidente electo cuando las actas de votación fueran publicadas. En octubre del año pasado, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, manifestó que “la postura del gobierno nacional sigue siendo clara: la presentación de las actas debe realizarse antes de que culmine el actual período presidencial, el 10 de enero de 2025″. Sin embargo, las últimas decisiones del gobierno Petro han puesto en duda dicha postura.

Hace un par de semanas, el vicecanciller Jorge Rojas apuntó que el embajador en Caracas, Milton Rengifo, será quien asista a la posesión, aunque todavía está la duda si el presidente Gustavo Petro también se presentará en la investidura. Unos días antes, Petro sorprendió con un reto a más de medio centenar de representantes a la Cámara que le solicitaron no asistir a dicha ceremonia.

“Ahora me dicen que no vaya a Venezuela. Yo veré si voy o no voy”, dijo ante una audiencia que desaprobó dicho comentario.

Desde Brasil, Lula siguió la misma ruta e informó que su embajadora en Caracas, Gilvania Oliveira, también asistiría a la investidura. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien también mantenía una postura neutral, hizo lo mismo con Leopoldo de Gyves, el embajador mexicano que estará en su representación en el evento de Maduro.

Machado lamentó estas posturas y dijo que la presencia de algunos líderes en la ceremonia organizada por Maduro, como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, “no es sorpresiva”, a la vez que destacó y aplaudió la postura de otros referentes regionales, como el presidente chileno Gabriel Boric.

“Boric fue el primero en denunciar el fraude el 28 de julio y ha tenido una posición muy firme. Las distintas instituciones (chilenas) se han manifestado en una forma muy clara”.

Llamado a los militares venezolanos

La lideresa opositora se refirió a las marchas convocadas para el 9 de enero, en la antesala de la ceremonia de investidura, y dijo que será un evento “familiar” en el que “hasta las abuelas” están llamadas a salir a las calles con distintivos amarillos, azules o rojos de la bandera nacional para protestar contra Maduro. También se refirió a la postura de las Fuerzas Armadas, el sostén del régimen, y dijo que “muchísimos policías y soldados están enviando mensajes y en este momento están tomando decisiones” en este momento.

“La hora llegó, no hay manera de estar entre la justicia y la opresión”, sentenció la exdiputada, quien destacó la labor que ya han tenido los militares en este proceso electoral. “No hubiésemos tenido las actas sin la colaboración de los militares que desobedecieron órdenes para hacernos llegar esas actas”, explicó.

CIDH reconoce “terrorismo de Estado” en Venezuela

Machado también destacó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado el martes, en el que se concluye que la reelección de Maduro no tiene “legitimidad democrática”.

“La opacidad electoral, y en general, las restricciones a los derechos políticos registradas en este documento impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática”, concluye el documento de la CIDH que se conoció el martes en Washington y que también destacó cómo el régimen usa detenidos extranjeros, como el gendarme argentino, Nahuel Gallo, como fichas de canje. Sobre este caso, la opositora también se pronunció en la conferencia de prensa.

“Estamos en contacto permanente con la Cancillería de Argentina y con el presidente (Javier Milei). Entendemos que la dinámica de este régimen ha sido el uso de rehenes como chantaje en Venezuela. Ustedes saben la cantidad de otros países que tienen presos en Venezuela y que son utilizados con la pretensión de inhibir a los respectivos gobiernos de señalar y denunciar los atropellos que ocurren en Venezuela, pero Argentina ha sido muy valiente en este sentido”.

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesa algún tema internacional, quiere enviarnos una opinión sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com