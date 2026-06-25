Según Cancillería, no hay reportes de colombianos afectados por los terremotos en Venezuela

Residentes aguardan en la calle por miedo a posibles réplicas de los terremotos, en la localidad de Catia La Mar. Foto: EFE - Ronald Pena R.

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Temprano este jueves la Cancillería de Colombia publicó el comunicado con el que se solidariza con Venezuela después de los terremotos que sacudieron al país este miércoles, dejando un saldo temporal de 164 muertos y por lo menos 971 heridos.

Sin embargo, y según informó la entidad, no existen a estas horas reportes de colombianos afectados por los terremotos. “De igual manera, las verificaciones adelantadas por la red consular no registran afectaciones a ciudadanos colombianos privados de la libertad en territorio venezolano”, reza el comunicado.

Según el ministerio de exteriores, por instrucciones de la Casa de Nariño se han coordinado respuestas con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres para "apoyar la atención de la emergencia. En una primera fase, esta respuesta contempla equipos especializados de búsqueda y rescate, listos para su eventual despliegue de acuerdo con las necesidades que determinen las autoridades venezolanas".

Atención en Venezuela

La Cancillería colombiana informó a través de sus redes sociales que el Consulado de Colombia en Caracas no tendrá atención al público “mientras se evalúan los posibles daños a las instalaciones y se determina que es seguro reabrir para la atención. La reapertura será comunicada por los canales de información del Consulado”.

Recordó que la línea nacional en Colombia para solicitar asistencia es 01 8000 938 000, mientras que en Venezuela la línea es 08001007214. “Tenga en cuenta que debido a esta emergencia puede haber intermitencias en las comunicaciones telefónicas o servicios de internet”, expresó.

Ponen a disposición de los connacionales la siguiente página web y el correo ccaracas@cancilleria.gov.co

La respuesta estatal

“Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano tras el terremoto que hoy enluta y afecta a tantas familias. Ya activamos todas las capacidades del Sector Defensa, articuladas con la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), para brindar el apoyo que Venezuela requiera en estos difíciles momentos”, expresó el ministro de Defensa Pedro Sánchez en X.

El ministro agregó: “Nuestras Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil ya coordinan las acciones necesarias preparatorias a disposición de la UNGRD. En los desastres naturales no existen fronteras, existen naciones hermanas que se ayudan mutuamente”.

El director de la UNGRD, Javier Pava, expresó su solidaridad por lo ocurrido y dijo que esa entidad activó “los equipos de búsqueda y rescate del SNGRD (Sistema Nacional del Riesgo de Desastres)”.

“Los traslados al vecino pais los coordinaremos con la Cancillería y la Embajada de Venezuela”, añadió Pava en X.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó: “la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)”.

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía.

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