La batalla de Estados Unidos y Venezuela por el petróleo: ¿hasta dónde puede llegar? 

La incautación del barco Skipper y la salida de María Corina Machado fueron ingredientes de un coctel que dejó al chavismo lidiando con frentes abiertos en todas las direcciones. 

Hugo Santiago Caro
14 de diciembre de 2025 - 02:00 a. m.
Nicolás Maduro besa una bandera durante una movilización en Caracas (Venezuela).
Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

Cuánta presión puede aguantar el régimen de Nicolás Maduro, cada vez más aislado y contra las cuerdas, es la pregunta cuya respuesta sigue en suspenso. Entre el operativo de película que rodeó la llegada de María Corina Machado a Noruega, la entrega de su premio Nobel de Paz y la toma, por parte de efectivos estadounidenses, del barco petrolero Skipper frente a las costas venezolanas, el interrogante se mantiene, pero con nuevos agravantes. 

Sin embargo, es posible explorar algunos puntos sobre lo que ocurrió durante la semana y que dejan la...

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
horacio alvarez fuentes(17092)Hace 45 minutos
No es incautación, es piratería.
