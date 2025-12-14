La batalla de Estados Unidos y Venezuela por el petróleo: ¿hasta dónde puede llegar? 

Nicolás Maduro besa una bandera durante una movilización en Caracas (Venezuela).
Foto: EFE - Miguel Gutiérrez
Cuánta presión puede aguantar el régimen de Nicolás Maduro, cada vez más aislado y contra las cuerdas, es la pregunta cuya respuesta sigue en suspenso. Entre el operativo de película que rodeó la llegada de María Corina Machado a Noruega, la entrega de su premio Nobel de Paz y la toma, por parte de efectivos estadounidenses, del barco petrolero Skipper frente a las costas venezolanas, el interrogante se mantiene, pero con nuevos agravantes.
Sin embargo, es posible explorar algunos puntos sobre lo que ocurrió durante la semana y que dejan la...
Por Hugo Santiago Caro
Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
