Sigue temblando en Venezuela por falla tectónica, esto dicen las autoridades

Integrantes de Protección Civil y Bomberos asisten a la iglesia Santa Barbara, afectada por un movimiento sísmico este miércoles, en Maracaibo (Venezuela). Foto: EFE - Henry Chirinos

Un enjambre sísmico, al parecer causado por el movimiento de una falla tectónica, sigue activo en el occidente de Venezuela, con una serie de temblores durante la madrugada de este jueves, según informes de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

En su cuenta de X, la entidad oficial dio cuenta de varios sismos de entre 3,3 y 6 de magnitud, con epicentro en distintas zonas del estado Zulia (oeste), situado en la frontera con Colombia.

Un temblor de magnitud 6,0 se sintió a las 03:51:42,4 y su epicentro se ubicó a unos 45 kilómetros al este de la localidad de Bachaquero y a 59 kilómetros al norte de la población de Isnotú, en el vecino estado andino de Trujillo, con una profundidad de 16,4 kilómetros.

Según el organismo gubernamental, uno de los más recientes movimientos telúricos ocurrió a las 04:24:16,5, y marcó una magnitud 3,9 y una profundidad de 8,5 kilómetros.

En la madrugada de este jueves (local), la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que no se han “reportado pérdidas humanas” en el país y anunció la movilización de organismos de seguridad en todo el país, “en atención -dijo- de este enjambre sísmico”

“Han ocurrido sismos de 6,3 y 4,0 de magnitud, en total hemos tenido 21 réplicas y 10 sismos”, agregó Rodríguez, quien añadió que está “activa una falla tectónica en el occidente del país”.

El gobernador del Zulia, el chavista Luis Caldera, dijo este miércoles a EFE que las autoridades de la región están evaluando los daños en diversas infraestructuras, como hospitales, iglesias y puentes, tras un sismo de magnitud 5,4 que se sintió en esa región.

El Servicio Geológico Colombiano reportó el miércoles de un temblor de magnitud 6,1 con epicentro en Venezuela, seguido de una réplica de 4,3, que se sintió en algunas partes de ese país vecino, aunque sin causar víctimas ni daños, informaron las autoridades locales.

También ha habido esta madrugada (hora local) sismos en México, en el suroeste del país, en la zona de Emiliano Zapata, con magnitudes de 5,7, 5,1 y 4,4 en las últimas cinco horas.

