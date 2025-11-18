¿Simbólico? Lo que implica que EE. UU. designe organismo terrorista al Cartel de los Soles

Nicolás Maduro, hablando junto al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Foto: EFE - Palacio Miraflores

El pulso entre Estados Unidos y Venezuela sigue latente, y desde Washington parecen decididos a apretar las tuercas necesarias para forzar un cambio en Caracas a cualquier costo. Ya la semana pasada informamos sobre “Lanza del Sur”, la operación militar anunciada para Latinoamérica, y el domingo el siguiente golpe vino por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, quien desde Argentina informó que planean designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista.

El llamado Cartel de los Soles no funciona como un cartel tradicional,...