Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Venezuela
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Simbólico? Lo que implica que EE. UU. designe organismo terrorista al Cartel de los Soles

El anuncio encaja en una estrategia militar regional más amplia y le permite a Trump capitalizar políticamente el conflicto con Caracas. Pero la efectividad real de la medida sigue en duda.

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
18 de noviembre de 2025 - 12:00 a. m.
Nicolás Maduro, hablando junto al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.
Nicolás Maduro, hablando junto al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.
Foto: EFE - Palacio Miraflores

El pulso entre Estados Unidos y Venezuela sigue latente, y desde Washington parecen decididos a apretar las tuercas necesarias para forzar un cambio en Caracas a cualquier costo. Ya la semana pasada informamos sobre “Lanza del Sur”, la operación militar anunciada para Latinoamérica, y el domingo el siguiente golpe vino por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, quien desde Argentina informó que planean designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista.

El llamado Cartel de los Soles no funciona como un cartel tradicional,...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Nicolás Maduro

Venezuela

Cartel de los soles

estados unidos

donald trump

Marco Rubio

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.