Sin Maduro, es indispensable revisar el salario mínimo: el llamado de ONG en Venezuela

La ONG Provea consideró este lunes “indispensable” revisar el salario mínimo en Venezuela, actualmente en 130 bolívares -unos 37 centavos de dólar al mes según el tipo de cambio oficial-, así como su metodología de cálculo para “rescatar los derechos laborales”.

“Venezuela solo podrá avanzar hacia el encuentro y la convivencia cuando se reconozcan las necesidades de la población trabajadora y se respeten los espacios de diálogo social”, subrayó Provea en su cuenta de X.

Este pronunciamiento se dio en respuesta a una publicación en la misma red social de la plataforma Monitor Sindical —que replica denuncias de gremios—, en la que planteó la fijación inicial del salario mínimo en 200 dólares.

Sin embargo, economistas argumentan que resulta “inviable” un aumento significativo del salario mínimo debido al volumen de empleados públicos y pensionados dependientes del Estado versus los ingresos de Venezuela, aunque apuntan que podría incrementarse sobre los niveles actuales.

El pasado lunes, Provea subrayó que Venezuela acumula tres años y diez meses sin un incremento del salario mínimo, el período “más largo” en casi tres décadas, e hizo un llamado a la “reconstrucción del ingreso” de los trabajadores y sus familias.

La ONG señaló entonces en X que el salario mínimo y la pensión “permanecen anclados” en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, pese a los “incesantes reclamos de miles de trabajadores y al acelerado deterioro de la calidad de vida de las familias”.

El Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 160 dólares: uno de alimentación, en 40 dólares, y otro denominado “ingreso de guerra económica”, en 120, depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

