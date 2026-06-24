Sismo en Venezuela EN VIVO: terremoto de magnitud 7,1 sacude al país; las zonas afectadas

Un sismo de magnitud 7,1 sacude a Venezuela. Foto: AFP - MANAURE QUINTERO

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Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió la tarde de este miércoles el territorio venezolano, encendiendo las alarmas en varias regiones de Colombia, las Antillas Neerlandesas y el Caribe.

El movimiento telúrico, registrado a las 5:04 p. m. (hora local), tuvo su epicentro en las costas del estado de Yaracuy. En ciudades como Bogotá y Bucaramanga, los ciudadanos reportaron una fuerte y prolongada oscilación que obligó a la evacuación preventiva de varias edificaciones.

Equipos de Protección Civil informan el colapso de múltiples estructuras residenciales y comerciales en el municipio de Montalbán. Habitantes de la zona reportan, de forma preliminar, a varias personas atrapadas bajo los escombros de fachadas y techos derribados por la fuerza del temblor.

Usuarios en redes sociales y medios locales reportan el desprendimiento de fachadas y agrietamientos severos en muros en edificios del centro y el este de Caracas. Los rganismos de socorro evalúan de forma preliminar el colapso parcial de algunas estructuras antiguas.

A diferencia de la costa colombiana, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico activó de manera preventiva una vigilancia y alerta de tsunami para la línea costera de Venezuela y las islas del Caribe adyacentes por la cercanía del epicentro marítimo en Morón (Carabobo).

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reporta una magnitud de 7,0, mientras que agencias internacionales como el USGS de Estados Unidos elevaron la medición a 7,1 en la escala de Richter. El epicentro fue a 29 kilómetros de San Felipe, en el estado de Yaracuy, en la zona costera y central de Venezuela.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en Colombia, con base en los análisis de la Dirección General Marítima (Dimar), confirmó que no existe amenaza de tsunami para la costa de la región Caribe colombiana.

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