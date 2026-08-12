Termina primera sesión permanente de la mesa de diálogo en Venezuela: esto se sabe

Una persona sostiene una bandera durante una manifestación este miércoles, mientras la primera ronda de negociación entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, promovida por Estados Unidos, ocurre en el interior del hotel Meliá Caracas, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para este miércoles 12 de agosto está pautada la finalización de la primera “sesión permanente” de la mesa de diálogo entre los representantes de la Asamblea Nacional de 2015 (AN de 2015) y los de la administración de Delcy Rodríguez, que se sentaron por primera vez frente a frente el pasado 6 de agosto. Se espera una declaración conjunta de ambas delegaciones al finalizar la reunión.

En medio de restricciones a la prensa, las amenazas contra una periodista de Efecto Cocuyo y hacerlo en una base militar que controla la administración de Delcy Rodríguez, transcurrió ese primer encuentro. También se conoció, poco antes del encuentro, del fallecimiento del preso político venezolano-uruguayo José Breijo, de 71 años.

Era un hombre al que detuvieron a finales de 2023 al acusarlo de supuesto terrorismo. Lo enviaron a la cárcel de Tocuyito, en Carabobo, donde su salud se deterioró hasta el punto de perder más de 60 kilos de peso corporal. En mayo pasado le dieron arresto domiciliario, pero para su sorpresa su apartamento en Bello Monte, Caracas, había sido invadido por un policía que participó en su detención.

Sobre su muerte, el chavismo guardó silencio sin que hasta ahora se conozca algún procedimiento penal o administrativo contra el policía que ilegalmente se quedó en su apartamento y lo desvalijó.

Qué acordaron el 6 de agosto en la mesa de diálogo

Lo primero que hubo el 6 de agosto fue una foto oficial en la que ambas delegaciones estaban paradas una al lado de la otra, divididas por una bandera venezolana. Llamó la atención que de los seis miembros principales anunciados por la AN de 2015 no estuviera entre ellos Sergio Vergara, de Voluntad Popular. En su puesto estuvo Desiré Barboza, también del partido de Leopoldo López, que fue anunciada como parte de un equipo de asistencia técnica junto a otros exdiputados: Elimar Díaz, Macario González y Julio César Moreno.

Sin declaración de las partes, posteriormente cada una publicó en redes sociales el contenido de un comunicado en el que se informó sobre la sesión permanente hasta el 12 de agosto, una serie de términos y principios que acordaron:

Respeto a la soberanía nacional-Negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela-Solución política, pacífica, democrática y constitucional-Reconocimiento y respeto recíproco entre las partes-Trato paritario en la mesa-Cumplimento verificable de los compromisos-Protección de los derechos humanos y de los derechos políticos de todas las fuerzas.

Al día siguiente, el viernes 7 de agosto, solo se publicaron imágenes de los encuentros, en los que solo se ve a los representantes que anotan en libretas o agendas lo que discuten, pero donde no se aprecia si hay grabaciones, alguien llevando un seguimiento electrónico o el desarrollo de esa agenda.

Silencio de las delegaciones desde el 7 de agosto

Desde entonces, el hermetismo ha reinado. El chavismo ha concentrado sus esfuerzos en la atención a las víctimas del terremoto, sin Delcy Rodríguez o su hermano Jorge Rodríguez hablando del proceso. El único vocero que ha sido insistente es Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que sin ser partícipe directo del proceso dijo que el chavismo no iba a capitular en ese proceso, solo que tenía sus argumentos y valoraba que la oposición entrara por el carril de reconocimiento de la Constitución.

El proceso pasó del salón de convenciones del Parque Simón Bolívar, en la base aérea de La Carlota, al hotel Meliá Caracas el día 7 de agosto con las mismas restricciones: solo fotógrafos acreditados por el Ministerio de Comunicación e Información para registrar imágenes, pero sin grabaciones ni presencia de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo que pudiera capturar video o sonido.

Apoyos y rechazos al proceso

En el exterior, han salido respaldos a esa mesa de diálogo, desde el mismo primer día por parte de Estados Unidos que conduce los hilos de las conversaciones sin tener presencia directa, en una especie de “juez” como lo calificó el analista e internacionalista Luis Peche Arteaga, así como de políticos de la AN de 2025, el gobernador de Cojedes, los alcaldes de Fuerza Vecinal y los que respaldan a Alberto Galíndez en el estado llanero.

En la Plataforma Unitaria Democrática, Copei-ODCA anunció el lunes su respaldo a la iniciativa, con lo que solo tres de los ocho partidos de la coalición le han dado su apoyo. Antes, la exdiputada Delsa Solórzano cuestionó en redes sociales al mecanismo, con lo que su posición es similar a la de Vente Venezuela (no miembro de la Plataforma), Acción Democrática y La Causa R, que tampoco le dan su visto bueno por la exclusión de la líder opositora María Corina Machado.

Desde la AN de 2015 en los últimos dos días, lunes 10 y martes 11 de agosto, recibieron a voceros de la sociedad civil. El primer día a miembros de comités de jubilados y al otro a un grupo de ex presos políticos y familiares de personas aún detenidas por motivaciones políticas, que le exigieron abogar por la liberación de quienes aún están encarcelados. Antes, el 7 de agosto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa también sostuvo un encuentro con la delegación opositora para quejarse del acoso y hostigamiento del que fue víctima la periodista Deisy Martínez.

En el chavismo también hay voces críticas que a lo largo de estas semanas se han quejado de que no se consultó a sus bases, otros como Iris Varela que lo llaman una “farsa”, mientras que otros denuncian el tutelaje de Estados Unidos o la claudicación del chavismo ante una potencia extranjera que hasta el 3 de enero fue el némesis de quienes han gobernador Venezuela desde 1999.

Qué opinan los analistas sobre la mesa de diálogo

El analista político Beningo Alarcón dijo el domingo pasado que no se puede hablar de una negociación seria sin un mediador como ocurre en los procesos internacionales de peso, cuestionó la opacidad, su desarrollo en espacios bajo control del chavismo y la falta de una política comunicacional desde la AN de 2015 porque ha sido hasta ahora el chavismo el que da acceso o lo niega a las dos reuniones de la semana anterior.

También dijo que no se puede hablar de transición porque aún no se conoce ninguna decisión dentro de ese mecanismo, aunque valoró el anuncio de la agenda, los principios y de cierta metodología, aunque esto último no ha sido público.

“Cuando decía que desde el principio que esto simula ser una negociación, la impresión que tengo es que las condiciones iniciales por lo menos no pintan bien. Después, si estamos hablando de una negociación, que es una carencia fundamental, es que no puedes dejar fuera de la mesa de negociación a quien le va a tener posiblemente, le va a tocar implementar el acuerdo”, explicó sobre la decisión estadounidense de no permitir que esté sentada la líder opositora María Corina Machado o algún representante en su nombre.

Mientras que el analista Ricardo Ríos explicó a El Pitazo que este proceso debe entenderse más como “un revestimiento de legitimidad” que busca el Departamento de Estado de Estados Unidos ante las decisiones que ya están en marcha dentro del país y a las cuales han forzado al chavismo.

“La característica de este diálogo que lo calificamos más como un revestimiento de legitimidad que está haciendo el Departamento de Estado con respecto a decisiones que ya está parcialmente orientadas. Y el diálogo busca darle soporte legítimo y quizá definir algunos detalles de esa ruta de tres fases”, explicó.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com