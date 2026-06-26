Terremoto en Venezuela, en vivo: supera los 200 muertos y avanzan los rescates

Una mujer reacciona este jueves, a las afueras de un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas. Foto: EFE - Boris Vergara

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Rescatistas y voluntarios buscaban en la oscura madrugada del viernes entre los escombros a supervivientes del doble terremoto que dejó al menos 235 muertos en Venezuela, adonde empezaron a llegar los primeros refuerzos internacionales.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el miércoles dejaron un panorama de desolación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en la zona de La Guaira, una población costera vecina a Caracas.

En la capital, alumbrados por un foco que iluminaba la oscuridad de la noche del viernes, dos operarios golpeaban con mazos los escombros de un edificio derrumbado, según un directo de AFP TV.

“Silencio absoluto”, grita de repente un operario para poder escuchar a posibles personas atrapadas. “Una linterna, una linterna”, dice otro.

La doble sacudida dejó al menos 235 fallecidos y 4.300 heridos, según el último balance ofrecido el jueves por la noche por el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

Los rescates avanzan lentamente, y hay cuerpos aún visibles bajo los escombros. El presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina, Jorge Rodríguez, afirmó el jueves que habían contabilizado más de 200 personas atrapadas.

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Según afirmó Javier Pava, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre (UNGRD), Colombia envió 63 rescatistas, 4 binomios caninos y 12 toneladas de equipos especializados para apoyar la búsqueda de sobrevivientes en Venezuela.

La ayuda partió sobre las 2:00 a. m. de Colombia y estará aterrizando sobre las 6:00 a. m. en Venezuela.

Alrededor de 16 países han enviado equipos de búsqueda y rescate para ayudar a buscar víctimas de entre los escombros, con 25 equipos que suman más de un millar de rescatistas, informó este viernes Naciones Unidas.

De esos 25, 17 son equipos urbanos de búsqueda y rescate, y proceden de Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Catar, República Checa, Alemania, Jordania, Reino Unido, España, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, El Salvador y México, indicó en rueda de prensa el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Jens Laerke.

Los equipos de Suiza, Estados Unidos, Italia, Colombia, El Salvador, México y Chile ya han llegado al país, y los demás llegarán este viernes o en los próximos días para iniciar sus labores inmediatamente después de su llegada, agregó el portavoz.

Tres españoles murieron en los devastadores terremotos en Venezuela, y unos 90 están desaparecidos, informó el Gobierno español.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de dos españoles confirmado por sus propios familiares, a quienes trasladamos nuestras condolencias”, indicó temprano el viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado a la prensa. Después se confirmó un fallecido más.

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cifró en 90 “los desaparecidos”, unas horas después de que el comunicado de Exteriores hablara de 80 españoles “sin localizar” por la autoridades diplomáticas. “Estamos hablando de sobre 90 personas desaparecidas”, dijo Torres a la radio Cadena Ser, citando “los últimos datos”.

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