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25 de junio de 2026 - 04:55 p. m.

Terremoto en Venezuela: habitantes de La Guaira piden ayuda tras la devastación

“Fue terrible. Todo, todo se desplomó”, lamenta Yilsmaris Blanco mientras observa pávida el desastre en que quedó convertida Catia la Mar, una de las ciudades más afectadas por el doble terremoto que arrasó decenas de edificios en el estado venezolano La Guaira.

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