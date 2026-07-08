Terremotos en Venezuela: cómo saber si es seguro regresar a casa después de doblete sísmico

Una persona transita frente a un edificio colapsado con los nombres de personas desaparecidas durante el doble terremoto Foto: EFE - Xaume Olleros

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La incertidumbre y el miedo a las réplicas mantienen a miles de familias fuera de sus hogares después de los dos terremotos ocurridos en Venezuela el 24 de junio; sin embargo, la decisión de volver a cruzar la puerta de la casa no puede tomarse a ciegas ni a la ligera

La regla de oro es clara: la última palabra sobre si un inmueble es habitable o no la tiene un profesional. Para determinarlo, los cuerpos de bomberos e inspectores de Protección Civil realizan evaluaciones iniciales de riesgo. Asimismo, los ingenieros civiles estructurales son los encargados de emitir dictámenes definitivos, guiándose por los criterios de sismorresistencia de la Norma Venezolana Covenin 1756 y las metodologías de campo desarrolladas por Funvisis.

Sin embargo, las solicitudes de inspección suelen colapsar en las primeras horas. Por ello, mientras los expertos llegan al lugar, los ciudadanos pueden —y deben— realizar una primera inspección visual para detectar señales críticas de alerta.

Lo estructural vs. lo estético: ¿dónde mirar?

Para evaluar un inmueble, el rescatista Jacobo Vidarte enfatiza la importancia de separar los elementos estructurales de los no estructurales.

Los objetos no estructurales (como lámparas, aires acondicionados, televisores o la mampostería) suelen ser los primeros en caerse por el bamboleo del sismo.

Aunque causan destrozos y asustan, no significan que el edificio se vaya a caer. La clave de la supervivencia de la edificación está en sus vigas y columnas, que representan el esqueleto estructural.

Para llevar esta teoría a la práctica y saber si estas bases sufrieron daños, el ingeniero Miguel Mendoza complementa la visión de Vidarte. De acuerdo con sus recomendaciones técnicas, estos son los indicadores visibles que las comunidades deben revisar piso por piso:

La base en planta baja: el chequeo debe empezar desde abajo. Hay que revisar la unión de las columnas principales con las fundaciones en la planta baja. Cualquier corte, partidura o fisura en esta zona es de alta peligrosidad.

El grosor de las grietas: las fisuras menores en el friso de las paredes suelen ser solo estéticas. Sin embargo, si una grieta mide más de 3 milímetros, expone las cabillas de acero en el interior del concreto o muestra una separación profunda, la estructura está en riesgo.

La temida grieta en «X»: las grietas cruzadas en forma de «X» sobre los muros o paredes de carga, encienda las alarmas. Este patrón es el síntoma típico de que el edificio sufrió un daño de cizallamiento grave durante el sismo.

Las esquinas del edificio: es vital inspeccionar los puntos donde nacen y terminan las esquinas del inmueble. Si la unión entre la viga y la columna en esa zona se ve triturada o pulverizada, existe un riesgo real de que el piso superior ceda.

La prueba de la losa inclinada: todos los pisos se construyen a nivel. Un truco ciudadano infalible consiste en colocar un objeto cilíndrico o redondo (como una botella o una canica) en el centro de la sala. Si el objeto rueda rápidamente hacia un lado, significa que la losa se inclinó.

Juntas estructurales: si el edificio consta de varios módulos o tiene forma en «L», se debe revisar el espacio de separación técnica entre las estructuras. Es importante verificar que no existan daños severos causados por el golpeteo de los módulos entre sí durante el movimiento.

Puertas y ventanas trabadas: que una puerta o ventana no abra de repente no significa un colapso inminente, pero sí funciona como un aviso. Indica que la estructura superior sufrió una deformación o se está asentando de forma peligrosa.

Perspectiva a la distancia: salir a la calle y mirar el edificio desde lejos es otra opción. Una silueta visiblemente inclinada o descuadrada respecto a las construcciones vecinas es señal de desalojo inmediato y trabajo de ingeniería urgente.

Un examen colectivo

Un error común entre los vecinos es revisar únicamente el interior de sus apartamentos. El ingeniero Mendoza advierte que la inspección debe ser integral. De nada sirve que un propietario verifique que su vivienda está intacta si tres pisos más arriba o más abajo las vigas principales están cortadas o fracturadas.

Mendoza fue enfático en señalar que hasta que el personal certificado no firme el aval de seguridad, la recomendación es mantener la calma, asegurar los perímetros y no pernoctar en estructuras que muestren cualquiera de las señales de riesgo antes mencionadas. “La prevención en las primeras horas salva vidas”, acotó.

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