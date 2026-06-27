Terremotos en Venezuela en vivo: el país ha recibido a más de 1.600 rescatistas de afuera

Las personas realizan labores de búsqueda en una zona afectada por el terremoto en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE - Ronald Peña R

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Venezuela sigue viviendo horas angustiantes tras los sismos letales de esta semana. Mientras que se reportó la llegada de más de 1.600 rescatistas internacionales para atender a las víctimas, se ha escuchado gente decir que “¡el Gobierno no está haciendo nada por el pueblo!”.

“En las últimas horas, Venezuela ha recibido 17 vuelos con más de 1.600 integrantes de equipos de rescate y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales. Agradecemos el respaldo y solidaridad de la comunidad internacional”, indicó el vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, en su cuenta de la red social X.

Rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron a Venezuela esta semana, y se espera que se sumen diez países más, dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sin dar más detalles, en un mensaje en la madrugada de este sábado.

Se cuentan, al menos de forma oficial, 920 fallecidos y más de 3.000 heridos, aunque hay cifras que apuntan a un número mucho mayor. Miles de civiles venezolanos participan de forma voluntaria en las labores de rescate en las edificaciones afectadas, así como están organizando recolecciones de insumos y traslados de donaciones a distintas zonas de Caracas y La Guaira, el estado más afectado.

¿Busca a un desaparecido por los terremotos en Venezuela?

Gracias a una iniciativa civil se creó la página desaparecidosterremotovenezuela.com. Allí se han reportado más de 59.000 personas desaparecidas y más de 8.000 que han podido ser contactadas.

Si está en búsqueda de sus seres queridos, recomendamos acudir a esta herramienta.

🚨Lo invitamos a seguir, minuto a minuto, lo que está pasando en Venezuela. Le sugerimos refrescar la página para que pueda leer lo más reciente 🚨.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar reabrió parcialmente el sábado y recibe vuelos de carga con ayuda luego de los dos devastadores terremotos que golpearon el país, dijo a los periodistas un alto funcionario estadounidense.

“Me complace mucho anunciar que esta mañana una de las pistas vuelve a estar operativa y está recibiendo (aviones de transporte militar) C-17″, dijo la fuente, citada por la agencia AFP: “Ahora que se logró abrir el aeropuerto, hoy están llegando hospitales móviles. Van a poder aterrizar, esperemos, en el Simón Bolívar”.

Las Naciones Unidas estimaron que varios millones de personas podrían resultar afectadas por los terremotos ocurridos esta semana en Venezuela.

“Hasta 6,76 millones de personas podrían verse afectadas por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio”, señaló la Organización Internacional para las Migraciones en un comunicado.

El texto añadió que las proyecciones se basan en el análisis disponible de la población y los daños, e incluyen hasta dos millones de personas en Caracas.

Estas proyecciones “ponen de relieve el potencial impacto humanitario masivo del desastre”, advirtió la OIM en el documento. Previo a ello, se escuchó a Tom Fletcher, jefe de ayuda humanitaria de la ONU, decir que más de 50.000 personas están desaparecidas.

Un recién nacido fue rescatado de un edificio derrumbado, 32 horas después de los dos terremotos que devastaron una ciudad costera de Venezuela. Su madre también fue socorrida.

Un video obtenido por la AFP mostró a los rescatistas trabajando bajo un foco, sobre los escombros, y sacando al bebé entre aplausos la noche del viernes en la ciudad más afectada, La Guaira, al norte de Caracas.

El país ha recibió a más de 1.600 socorristas internacionales para atender a las víctimas de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles, informó este sábado el vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

Entre la lista de Estados que han enviado rescatistas hay varios latinoamericanos, entre ellos Colombia, El Salvador, México, Ecuador y Chile, pero también unos europeos, como Países Bajos, Italia y Suiza.

Por su parte, Delcy Rodríguez dijo que conversó con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, quienes ratificaron su respaldo a Venezuela tras los dos terremotos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com