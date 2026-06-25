Terremotos en Venezuela: personas desaparecidas y plataformas para ayudar a encontrarlas

CATIA LA MAR (VENEZUELA), 25/06/2026.- Residentes aguardan en la calle por miedo a posibles réplicas de los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R. Foto: EFE - Ronald Pena R.

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Vicky Urdaneta, de 20 años, estaba sola en un apartamento en el edificio Los Bucaneros de Catia La Mar en La Guaira cuando ocurrieron los dos terremotos en Venezuela. A 724 kilómetros de distancia, en Maracaibo -estado Zulia-, está su mamá sin información sobre ella.

“Necesitamos los métodos para trasladarnos. Cerraron el aeropuerto. Yo quiero ir a buscarla y no podemos”, lamentó Victoria Leal, madre de Vicky, en entrevista telefónica con El Pitazo este 25 de junio.

Vicky es tripulante de cabina y trabaja en la Escuela Aeronáutica. La última comunicación que tuvo fue a las 6:00 p.m. con su novio, Dylan Nieto. “Hablamos hasta las seis. A los minutos ocurrió el temblor, la volví a llamar y no me he podido comunicar más”, dijo angustiado el joven, quien comentó que amigas de Vicky están en la zona tratando de ubicarla.

“Tengo entendido que el edificio se dañó hasta la mitad por las imágenes que podemos ver en redes sociales. No sabemos si logró evacuar, si está en un centro de salud”, comentó preocupado Dylan, quien puso a disposición su número 0412-8337715.

La madre de la joven tiene una información no verificada de que la vieron en una plaza o en una iglesia donde atienden a los damnificados. “Nada confirmado”, dijo mientras mantiene la angustia de no saber nada de su hija.

El caso de Vicky es uno de los reportados en plataformas digitales en las que se lleva un conteo de los desaparecidos. Venezuela te busca es una de las páginas que en menos de 24 horas contabilizaba el registro de 16.315 personas, de las cuales 15.860 siguen desaparecidas y 455 fueron encontradas. Otra plataforma para reportar es Desaparecidos Terremoto Venezuela.

“Cada hora que pasa es más dura”

En las redes sociales abundan las peticiones de ayuda de parte de usuarios que tratan de saber de sus amigos, padres, hermanos, primos o tíos. Algunos ya lograron reportar que están a salvo en medio de las fallas de comunicación en la zona, mientras que otros los ubican en la lista de fallecidos o aún siguen sin información.

“Estamos vivos”, le dijo Ingrid Ovalles a sus familiares en Táchira, quienes no tienen mayores detalles de sus condiciones, dijo una familiar.

Entre los que siguen sin tener información está el exdiputado José Manuel Olivares, quien aún desconoce la situación de su madre, Lucía Marquina. Ella reside en el edificio Aguja Azul de Playa Grande. “Cada hora que pasa es más dura”, escribió en sus redes sociales.

El caso de Daibelys Tillero (23) se suma a esta lista. Una prima confirmó a El Pitazo que perdieron el rastro de la joven el pasado martes, día de su último contacto telefónico.

Tillero habita en una casa en el sector Mirabal, en Catia La Mar, una de las áreas bajo monitoreo. Actualmente, su línea telefónica se encuentra fuera de servicio y no recibe mensajería.

Su madre vive en el estado Sucre. Solicita con urgencia a los vecinos del sector o a las autoridades desplegadas en el lugar cualquier información que ayude a verificar su estado. Quienes tengan algún dato pueden comunicarse con su prima a través del número 04123673862.

Desde el estado Mérida, Rosana Parra también sigue esperando noticias de su hijo, Ricardo Andrés Rodríguez Parra, de 17 años, estudiante de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR – Extensión La Guaira).

El adolescente, descrito por su madre como un joven “tranquilo, sociable, respetuoso y responsable», fue visto por última vez en el sector Las Gradillas de Camurí Grande, en la parroquia Naiguatá.

Vecinos de su tierra natal, como Ferkary Angulo, relatan que las llamadas y mensajes enviados desde el miércoles rebotan sin éxito debido al colapso de las celdas de telecomunicaciones en el litoral central.

Mientras tanto, la angustia de su madre crece en espera de una respuesta. Quienes tengan información pueden comunicarse directamente al 0424-7022445.

“No sé nada de mi familia”

A través de sus redes sociales, el defensor argentino del club local Marítimo de La Guaira, Lucas Trejo, informó que el edificio donde residían su esposa y sus dos hijos en Playa Grande se desplomó por completo.

“No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí", escribió el futbolista en un desgarrador mensaje que refleja el clamor de cientos de personas que esperan un milagro frente a las estructuras colapsadas.

Los dos terremotos que azotaron a Venezuela tuvieron lugar alrededor de las 6:05 del miércoles 24. El más potente, de magnitud 7,5, ocurrió apenas 39 segundos después del primero, de 7,2. El Servicio Geológico de EE. UU. explicó que formaron un fenómeno llamado "doblete sísmico".

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