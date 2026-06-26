Terremotos en Venezuela: qué se sabe de las víctimas extranjeras y los desaparecidos

Integrantes de equipos de rescate trabajan este jueves, en un edificio afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Boris Vergara

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El balance de víctimas mortales por los dos terremotos que sacudieron Venezuela a mitad de semana asciende este viernes a al menos 589, entre ellos varios ciudadanos extranjeros.

Hasta este viernes en la mañana no se ha reportado ningún ciudadano colombiano entre las víctimas mortales de la tragedia. Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre la identidad de las víctimas de otras nacionalidades durante los sismos:

Nueve portugueses muertos y 56 no localizados

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que nueve ciudadanos portugueses o descendientes de portugueses murieron por el doble terremoto.

También reportó que 56 nacionales estaban desaparecidos o no podían ser localizados.

Cuatro españoles muertos y 99 sin localizar

Al menos cuatro españoles han fallecido en el doble terremoto en Venezuela y 99 están desaparecidos, según un nuevo balance del Ministerio de Asuntos Exteriores español.

El ministerio no precisó si algunos de estos españoles tenían también otra nacionalidad. Un balance anterior indicaba que había tres españoles fallecidos. A 1 de enero de 2026, 147.000 españoles residían en Venezuela, según datos del Ministerio de Migraciones español.

Dos brasileños

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, país que comparte frontera con Venezuela, informó el jueves que dos de sus ciudadanos —un hombre y una mujer— fallecieron en la tragedia.

El gobierno anunció asistencia consular a sus familiares, informó la cancillería.

Un italo-venezolano

Un hombre nacido en Caracas en 1970, ciudadano venezolano e italiano, murió tras el colapso de un edificio en el estado de La Guaira, anunció el jueves la cancillería del país europeo.

Roma estima en unos 170.000 el número de personas con pasaporte italiano en Venezuela.

Dos chinos

Dos ciudadanos chinos fueron confirmados entre las víctimas de los terremotos hasta la tarde del jueves, informó la agencia estatal de noticias Xinhua, al citar a la embajada en Caracas.

La legación diplomática publicó un comunicado en la plataforma de mensajería WeChat en el que insta a los ciudadanos chinos en Venezuela a “tomar precauciones frente a desastres secundarios causados por las réplicas y otros terremotos”.

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