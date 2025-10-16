Logo El Espectador
Mundo
Venezuela
Todo, menos negociar: La CIA entra en escena en estrategia de Trump contra Maduro

La autorización a la CIA para operar en Venezuela marca un giro en la ofensiva de Washington y la verdadera batalla de Maduro sigue siendo mantener unido su frente interno.

Hugo Santiago Caro
16 de octubre de 2025 - 12:00 a. m.
El presidente Donald Trump (izq.) en Washington, D.C., el 9 de julio de 2025, y el líder venezolano Nicolás Maduro (der.) en Caracas el 31 de julio.
Foto: AFP - JIM WATSON FEDERICO PARRA

Han sido dos semanas intensas para el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Primero, Donald Trump ordenó frenar cualquier negociación diplomática con Caracas, al parecer cansado de la negativa de Maduro a dejar el poder. Luego, le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, su principal contendiente, aunque sin poder real. En medio de esa jornada, CBS News reportó que en Miraflores se preparaban ante un posible e inminente ataque desde Washington. Y, según The New York Times (NYT), ayer Trump habría autorizado a la CIA a...

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador.
