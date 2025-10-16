Todo, menos negociar: La CIA entra en escena en estrategia de Trump contra Maduro

El presidente Donald Trump (izq.) en Washington, D.C., el 9 de julio de 2025, y el líder venezolano Nicolás Maduro (der.) en Caracas el 31 de julio.
Foto: AFP - JIM WATSON FEDERICO PARRA
Han sido dos semanas intensas para el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Primero, Donald Trump ordenó frenar cualquier negociación diplomática con Caracas, al parecer cansado de la negativa de Maduro a dejar el poder. Luego, le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, su principal contendiente, aunque sin poder real. En medio de esa jornada, CBS News reportó que en Miraflores se preparaban ante un posible e inminente ataque desde Washington. Y, según The New York Times (NYT), ayer Trump habría autorizado a la CIA a...
Por Hugo Santiago Caro
Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
