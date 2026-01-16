“Totalmente inaudito”: así reacciona el mundo al gesto de Machado con Trump y el Nobel

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llega a una rueda de prensa. Foto: EFE - Lenin Nolly

Contra todas las advertencias hechas desde Noruega, desde donde el Comité Organizador del Premio Nobel advirtió que el galardón es intransferible, María Corina Machado anunció este jueves que le entregó a Donald Trump la medalla que le otorgaron en Oslo el último 10 de diciembre.

En las primeras declaraciones de la opositora, afirmó que le había presentado la medalla haciendo referencia a un episodio de la época independentista de Venezuela, en la que el general francés Gilbert du Motier, marqués de La Fayette, le entregó en 1826 a Simón Bolívar una medalla de oro enviada por el presidente de Estados Unidos, George Washington. Según sus palabras, le devolvió el gesto a Trump.

“Hay algo cierto. Como afirma el Comité Noruego del Nobel: «Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre». Una medalla puede cambiar de propietario, pero el título de un Premio Nobel de la Paz no", fue la reacción del Comité Noruego en redes sociales tras el anuncio de Machado.

Antes de la reunión y ante la posibilidad, el medio noruego Nettavisen realizó una encuesta en la que tres cuartas partes de los encuestados se mostraron en contra de la cesión de la medalla, mostrando rechazo con el plan de María Corina.

“Un comité del Nobel nunca puede evitar que los galardonados con el Premio de la Paz cometan actos contrarios a la intención del premio. Pero lo nuevo ahora es que el premio se está utilizando en un juego político, un juego bélico”, dijo Lena Lindgren, columnista de Morgenbladet.

Machado, que fue dejada fuera por Trump de los planes para Venezuela en el futuro inmediato tras el traslado de Nicolás Maduro a Nueva York, ha buscado por varios medios ganar el favor del estadounidense.

“Le transmití el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición que permita no solamente construir instituciones democráticas, sino también atender lo más importante: nuestra gente”, dijo la Nobel a las afueras del Capitolio en Washington después de una reunión con congresistas demócratas y republicanos.

Sin embargo, en Noruega la noticia fue recibida de muy mala forma. El Premio Nobel, más que un reconocimiento simbólico, es una muestra del “poder blando” del Comité, según el New York Times, y su influencia a nivel mundial.

Jemima García-Godos, experta en América Latina, calificó en el medio noruego VG como “completamente inaudito y poco meditado” la decisión de María Corina Machado. Lo resume afirmando que “será casi como un regalo de agradecimiento a Estados Unidos por intervenir en Venezuela”.

