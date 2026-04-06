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Tres meses de Delcy Rodríguez: esto ha pasado en Venezuela y con EE. UU.

Se cumplieron 90 días desde que Rodríguez asumió la presidencia interina. Según la Constitución, es el primer plazo en el que puede fungir ante una ausencia temporal del presidente. En este newsletter, le contamos.

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María Alejandra Medina
María Alejandra Medina
06 de abril de 2026 - 06:22 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Delcy Rodríguez, reconocida por Washington como jefa de Estado de Venezuela.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Delcy Rodríguez, reconocida por Washington como jefa de Estado de Venezuela.
Foto: AFP - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS FEDERICO PARRA

Se cumplieron tres meses de la captura de Nicolás Maduro durante un ataque militar sin precedentes de Estados Unidos contra Venezuela, ocurrido el 3 de enero de este año y que dejó al menos 100 muertos según las autoridades de Caracas. Dos días después, quien era su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, con

María Alejandra Medina

Por María Alejandra Medina

@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com
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