Tres meses de Delcy Rodríguez: esto ha pasado en Venezuela y con EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Delcy Rodríguez, reconocida por Washington como jefa de Estado de Venezuela. Foto: AFP - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS FEDERICO PARRA

Se cumplieron tres meses de la captura de Nicolás Maduro durante un ataque militar sin precedentes de Estados Unidos contra Venezuela, ocurrido el 3 de enero de este año y que dejó al menos 100 muertos según las autoridades de Caracas. Dos días después, quien era su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, con