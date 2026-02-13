Trump anuncia viaje a Venezuela en el futuro, pero sin fecha confirmada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas antes de partir del jardín sur de la Casa Blanca a bordo del Marine One. Foto: EFE - SAMUEL CORUM / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el viernes que visitará Venezuela, aunque no precisó la fecha.

“Visitaré Venezuela”, dijo a preguntas de un periodista en la Casa Blanca, aunque luego añadió respecto a fecha: “No lo hemos decidido”.

Trump ordenó una operación militar en Venezuela el 3 de enero que acabó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la intervención más grave en la región desde la remoción de Manuel Noriega de Panamá en 1989.

Trump efectuó esas declaraciones antes de dirigirse hacia una base militar en Carolina del Norte para reunirse con militares que participaron en la captura de Maduro, ahora a espera de juicio en Nueva York por narcotráfico.

Preguntado sobre si reconocía a la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como la líder legítima en Venezuela, Trump respondió: “ya lo estamos haciendo”.

Las relaciones con Venezuela son “tan buenas como uno podría desear”, declaró Trump. Rodríguez está haciendo “un gran trabajo”, añadió.

El mandatario estadounidense consiguió en pocas semanas que Venezuela accediera a poner su explotación petrolera bajo control estadounidense.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com