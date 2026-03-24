Trump autoriza transacciones para acelerar la apertura de la embajada venezolana en EE. UU.

El presidente estadounidense Donald Trump y la líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: AFP - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS FEDERICO PARRA

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Estados Unidos anunció este martes que autoriza las transacciones económicas para facilitar la reapertura y funcionamiento de la embajada venezolana, así como de las misiones permanentes del país sudamericano ante organismos internacionales en su territorio.

La licencia número 53 del Departamento del Tesoro permite “los bienes y servicios para el funcionamiento de las misiones, o para el uso personal de los empleados de la misión en Estados Unidos”, explicó la Oficina de Control de Bienes Extranjeros.

Esas transacciones no pueden ser utilizadas, sin embargo, para la compra, venta o financiamiento de propiedades inmobiliarias, precisa el texto.

Venezuela estuvo sometida durante años a diferentes tipos de sanciones económicas, a medida que el gobierno chavista endurecía la represión interna y desafiaba la presión diplomática de Estados Unidos.

Las sanciones más significativas eran en el sector petrolero y financiero, y fueron las primeras que empezó a levantar Washington con el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero.

Maduro es juzgado en Nueva York por narcotráfico.

Estados Unidos y Venezuela acordaron el 5 de marzo el restablecimiento de relaciones diplomáticas, tras una ruptura de siete años.

La legación estadounidense en Caracas izó su bandera el 14 de marzo, aunque por el momento es la embajada en Bogotá la que gestiona los asuntos corrientes y ofrece servicios consulares.

La nueva presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, ha promulgado una amnistía a presos políticos y ha emprendido cambios en su gobierno.

También reformó la ley de hidrocarburos, para abrir el sector petrolero a las multinacionales, y prepara cambios a la de minería.

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