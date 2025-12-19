Logo El Espectador
Trump dijo que Venezuela “robó” campos petroleros de EE. UU.: desató reacción nacionalista

Las declaraciones de Trump juegan a favor de un principio básico del movimiento revolucionario bolivariano de Hugo Chávez: que Estados Unidos conspira para apoderarse del petróleo de Venezuela.

Simon Romero | The New York Times
19 de diciembre de 2025 - 06:00 p. m.
Nicolás Maduro (c) participa en una manifestación convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas (Venezuela).
Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

El presidente Donald Trump y sus principales asesores no podrían ser más tajantes en sus afirmaciones: Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela. Venezuela robó yacimientos petrolíferos estadounidenses mediante nacionalizaciones. Ahora, Estados Unidos quiere recuperar esos activos.

Esas afirmaciones se han utilizado para justificar el bloqueo estadounidense de los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. También han situado al petróleo, junto con las drogas ilícitas, en el centro de...

Por Simon Romero | The New York Times

