Trump insiste con ataques por tierra, no solo en Venezuela, sino contra “personas horribles”

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense defendió como un éxito las embestidas en la región con las que–desde el pasado septiembre–EE. UU. ha matado al menos 87 personas.

Según Trump, esas acciones han eliminado la mayor parte de las drogas que entran a Estados Unidos por vía marítima, por lo que, asegura, es hora de pasar a ataques terrestres.

“Estamos eliminando drogas a niveles nunca antes vistos. Hemos eliminado el 96 % de las drogas que llegan por mar y nadie sabe quiénes son el 4 % restante. No me gustaría ser parte del 4 % (...) Con cada uno de esos barcos que ves derribados, salvamos 25.000 vidas estadounidenses. Pero hemos eliminado el 96 % de las drogas que llegan por mar. Y ahora estamos empezando por tierra, y por tierra es mucho más fácil. Eso va a empezar a suceder. Y no vamos a permitir que haya gente destruyendo a nuestra juventud, destruyendo nuestras familias”, declaró.

Las declaraciones de Trump se produjeron el viernes 12 de diciembre, después de que el pasado 9 de diciembre, en una entrevista con ‘Politico’ se rehusara a confirmar o descartar si pasaría a un despliegue de tropas en suelo venezolano, aunque sostuvo que los días del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, “están contados”.

“No tiene por qué ser necesariamente en Venezuela, son las personas que traen drogas a nuestro país las que son el objetivo”, dijo. En esta ocasión, el líder republicano señaló que no se trataría solo de acciones en Venezuela, sino contra narcotraficantes en general.

“No se trata solo de ataques terrestres contra Venezuela, se trata de ataques terrestres contra personas horribles que traen drogas y matan a nuestra gente. Sabes, si estuviéramos en guerra y perdiéramos 300.000 personas en un año, porque esa es la cifra real, no son 100 (...) Si estuviéramos en guerra, habríamos perdido dos o trescientos mil, pero creo que son más de trescientos mil y eso es una guerra. Es como una guerra sin precedentes. Nadie ha visto nunca nada parecido. Y eso es lo que está pasando. Así que no tiene por qué ser necesariamente en Venezuela, son las personas que traen drogas a nuestro país las que son el objetivo”.

Si bien Trump ha demostrado ser un presidente impredecible sus palabras elevan las preocupaciones en la región después de que esta semana señalara que podría extender las acciones militares a Colombia y México, mientras justifica lo que asegura es una lucha contra el narcotráfico, cuyo despliegue naval, inédito en aguas de la región en décadas, deja al menos 87 personas muertas.

En medio de su estrategia, Trump acusa a Nicolás Maduro de ser un “narcoterrorista”, al vincularlo con el llamado Cartel de los Soles. Las amenazas crecen después de que el pasado 23 de noviembre Washington designara a ese grupo como una “organización terrorista”. El mandatario venezolano asegura que el objetivo de EE. UU. es un “cambio de régimen” en el país latinoamericano.

