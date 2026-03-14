Trump le aconseja a Machado no regresar a Venezuela

La opositora venezolana y premio nobel de la paz, María Corina Machado, durante su visita a Chile esta semana. Foto: EFE - Adriana Thomasa

La dirigente exiliada del movimiento por la democracia de Venezuela, María Corina Machado, recibió un cordial recibimiento en la Casa Blanca días después de que anunciara su decisión de regresar a su país.

Machado fue invitada a desayunar el viernes pasado con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio después de que solicitara una reunión para hablar de sus planes, según un funcionario estadounidense y otra persona informada sobre el encuentro. Los tres hablaron durante casi dos horas en un comedor privado situado junto...