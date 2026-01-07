Trump revela supuesto acuerdo petrolero con Venezuela por hasta 50 millones de barriles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las autoridades provisionales de Venezuela, encabezadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, están dispuestas a transferir entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo al mercado estadounidense para su venta a precio de mercado. Mientras tanto, Rodríguez aseguró que gobierna sin la influencia de un “agente externo”.